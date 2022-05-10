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"Немає в картах Таро мавпи з ядерною боєголовкою, але є смерть імператора": блогерка поділилася прогнозом

10 травня 2022, 23:00

Блогерка Ніка Білоцерківська також розповіла, що зараз посилено цікавиться тим, як Муссоліні і Гітлер відправляли величезні експедиції в тибетські гори.

Білоцерківський
Ніка Білоцерківська / Instagram

Російська блогерка Ніка Білоцерківська зізналася, що вивчає езотерику і, на її думку, у війни між Україною і Росією не буде "прямого кінця". Про це вона розповіла в інтерв'ю Наталії Влащенко для YouTube-каналу "Україна24".

"Ми всі знаємо історію, що при дворі кожного царя були персональні чаклуни. З огляду на результат, навряд чи це щось світле. Те, що зараз відбувається між Росією і Україною, це, звичайно, абсолютне і кристалічне пекло. Як назвати людину, яка його влаштувала і все це витягнув на поверхню?",- каже Білоцерківська.

Блогерка також розповіла, що зараз посилено цікавиться тим, як Муссоліні і Гітлер відправляли величезні експедиції в тибетські гори з езотеричними цілями.

"Якщо малювати нове таро, там немає мавпи з ядерною боєголовкою. Ці карти родом з XV-XVI століття, там багато чого не вистачає. Однак Україна здобуде перемогу, і у мене постійно випадає "смерть імператора". Чекати залишилося недовго, - прогнозує блогерка.

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Нагадаємо, раніше проти Володимира Путіна об'єдналися абсолютно всі українські маги - біоенергети, екстрасенси, чорні відуни і мольфари, постійно підтримують зв'язок. Про це розповіла мольфарка Олена Стеценко.

Вона каже, що разом з колегами намагається знешкодити захист, який виставили перед Путіним чорні маги.

"Не тільки мольфари об'єдналися, а об'єдналися абсолютно всі – біоенергети, екстрасенси, чорні відуни, всі об'єдналися. Ми всі маємо зв'язок між собою, час і почасти молимося за Україну. У нас дві години один екстрасенс молиться, дві години - інший. Тобто проводять обряди і всілякі заходи для того, щоб швидше закінчилася ця неправомірна війна", – сказала Стеценко.

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Автор: Єгор Бунін
viber
Володимир Путін карти таро війна Росії та України
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