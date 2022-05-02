"Несправедливо Галкіна мочать": Собчак подякувала Кіркорову за рознос пропагандистки Симоньян

Собчак подякувала Кіркорову за рознос пропагандистки Симоньян / соцмережі

Російська журналістка Ксенія Собчак на своїй сторінці в Instagram підтримала заяви російського артиста Філіпа Кіркорова про пропагандистку Симоньян.

Тоді співак пригрозив російській пропагандистці покопатися в її брудній білизні через образи на адресу російського артиста Максима Галкіна і його дружини, російської співачки Алли Пугачової – Симоньян назвала шоумена "геєм, який одружився на літній жінці для збагачення".

Собчак, коментуючи заяву Кіркорова, написала, що воно її порадувало, так як артист "встав за своїх".

"Спасибі тобі за захист Максима, якого абсолютно несправедливо мочать за його позицію і від'їзд", – написала вона.

читайте такожСобчак розповіла, чим для Галкіна обернеться висвітлення правди про війну в УкраїніВідзначимо, що Заява Симоньян прозвучало після того, як 23 квітня Галкін розкритикував російський уряд за вбивство мирних жителів під час ракетного обстрілу Одеси, поцікавившись також тим, що робить в Україні російська армія.

Нагадаємо, що шоумен Максим Галкін одним з перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні. Через підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань. Також з Галкіним стали розривати рекламні контракти, розповів Андрій Данилко.

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