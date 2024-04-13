Несподівана смерть: стала відома причина трагедії сім'ї Кардаш'ян

У клані Кардаш'ян сталося горе: мати сімейства Кріс Дженнер кілька тижнів тому втратила втратила свою рідну сестру, а ось зараз стала відома причина її смерті.
За даними Page Six, причина смерті сестри Кріс Дженнер Карен Гоутон стала відома майже через місяць після її смерті у віці 65 років. Згідно зі свідоцтвом про смерть, офіційною причиною смерті Гоутона було вказано зупинку серця і раптову серцеву аритмію, а як вторинну основну причину вказано діабет 2 типу.
У документах також ідеться про те, що в Гоутон раніше було діагностовано біполярний розлад, і після її смерті 19 березня її було кремовано.
Хто така Кім Кардаш'ян
Кім Кардаш'ян - американська зірка реаліті-шоу, актриса, підприємець. Світової популярності набула після виходу популярного реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян", пише Вікіпедія.
68-річна Дженнер оголосила про "несподівану" смерть своєї сестри в Instagram минулого місяця.
"З важким серцем і глибоким сумом я ділюся тим, що моя сестра Карен несподівано померла вчора", - підписала вона карусель ретроспективних фотографій з нею та іншими родичами.
Зірка "Кардаш'ян" сказала, що в неї "серце болить" за матір Мері Джо Кемпбелл і доньку Гоутон - Наталі.
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Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що вже майже 20 років світська левиця і бізнесвумен Кім Кардаш'ян страждає на невиліковне аутоімунне захворювання - псоріаз. Над кланом знаменитостей часто жартують через любов до фотошопу, але свою хворобу Кім показує без прикрас.
Раніше також скандальний 46-річний американський репер Каньє Вест шокував своїм перетворенням . Так, днями, у своїй історії в Instagram він продемонстрував нові металеві зубні протези, які коштують кругленьку суму в 850 000 доларів.
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