Несподівана смерть: стала відома причина трагедії сім'ї Кардаш'ян

Причиною смерті жінки стала несподівана аритмія і зупинка серця.

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Померла сестра матері клану Кардаш'ян / Колаж Главред, фото Instagram/krisjenner

У клані Кардаш'ян сталося горе: мати сімейства Кріс Дженнер кілька тижнів тому втратила втратила свою рідну сестру, а ось зараз стала відома причина її смерті.

За даними Page Six, причина смерті сестри Кріс Дженнер Карен Гоутон стала відома майже через місяць після її смерті у віці 65 років. Згідно зі свідоцтвом про смерть, офіційною причиною смерті Гоутона було вказано зупинку серця і раптову серцеву аритмію, а як вторинну основну причину вказано діабет 2 типу.

У документах також ідеться про те, що в Гоутон раніше було діагностовано біполярний розлад, і після її смерті 19 березня її було кремовано.

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Хто така Кім Кардаш'ян Кім Кардаш'ян - американська зірка реаліті-шоу, актриса, підприємець. Світової популярності набула після виходу популярного реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян", пише Вікіпедія.

68-річна Дженнер оголосила про "несподівану" смерть своєї сестри в Instagram минулого місяця.

"З важким серцем і глибоким сумом я ділюся тим, що моя сестра Карен несподівано померла вчора", - підписала вона карусель ретроспективних фотографій з нею та іншими родичами.

Зірка "Кардаш'ян" сказала, що в неї "серце болить" за матір Мері Джо Кемпбелл і доньку Гоутон - Наталі.

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