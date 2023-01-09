Недолугий пропутінський стрінгоносець Тарзан образився на санкції і звернувся до президента України

Сергій Глушко навіть написав вірш, щоб підкреслити, наскільки йому байдужі санкції.

Тарзан відреагував на санкції, які ввели проти нього в Україні / instagram.com/tarzan___official

Пропутінський стриптизер Тарзан, він же Сергій Глушко, з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну зі смаком обговорює вбивства українців та з азартом переказує всю пропагандистську маячню, яку поширюють росЗМІ.

За свій довгий язик Глушко був включений в новий санкційний список проти російських діячів мистецтва. І хоч старий стриптизер хвалиться, що його це ані трішки не зачіпає, на своїй сторінці в Instagram він написав ображений вірш із претензією на дотепність.

У ньому він звернувся до президента України Володимира Зеленського з порожніми погрозами.

Іронічно, але його в коментарях захейтили його ж шанувальники - через невисокий інтелект Глушко, багато хто так і не зрозумів, до якого саме Володимира, Зеленського чи путіна, пред'явив свої претензії стрінгоносець.

Також Глушко не зрозумів, чому ж він потрапив до списку осіб, яких забороняють в Україні. Він вважає, що вся справа в його кар'єрі стриптизера.

Тарзан відреагував на санкції, які ввели проти нього в Україні / instagram.com/tarzan___official

Санкції проти російських зірок

7 січня на сайті президента України був опублікований указ, згідно з яким проти російських діячів мистецтва введені санкції.

Серед зазначених у списку є співачки Лоліта Мілявська, Ірина Аллегрова, комік Євген Петросян, співаки Філіп Кіркоров, Дмитро Білан, а також режисер Микита Міхалков.

Російським артистам заборонені всі фінансові операції, анулюють всі ліцензії, заборонять передачу авторських прав і заблокують активи в Україні.

Санкції проти всіх діятимуть 10 років.

Нагадаємо, раніше, у жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський ввів своїм указом у дію санкції РНБО проти артистів, які підтримали війну проти України або мовчали про це.

Під санкції тоді потрапили: Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Анна Сєдокова, Сніжана Єгорова, Оксана Марченко, Олександр Сєров, Лев Лещенко, Микола Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарік Харламов, Ольга Бузова, Іван Охлобистін, Михайло Боярський, Сергій Безруков, Володимир Машков, Михайло Пореченков, Марат Башаров, Надія Бабкіна, Станіслав Костюшкін, Тіна Канделакі та інші.

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