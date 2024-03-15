Не знають, що відбувається: близьке оточення Кейт Міддлтон втратило принцесу з поля зору

Деякі зі старших співробітників Кейт Міддлтон, яка нещодавно перенесла операцію на черевній порожнині, не могли побачитися або поговорити з нею.
Ба більше, як пише Page Six, вони навіть не знали про операцію, поки про неї не було оголошено, тому вона застала їх зненацька.
"Лише деякі люди знають, що відбувається насправді, і вони мовчать", - повідомляє ЗМІ.
У січні Кенсингтонський палац опублікував несподівану заяву, в якій йшлося, що 42-річна Міддлтон перенесла "планову операцію на черевній порожнині" і що вона залишиться в лікарні до двох тижнів.
Очікувалося, що мати трьох дітей, яка виховує 10-річного принца Джорджа, 8-річну принцесу Шарлотту і 5-річного принца Луї з чоловіком принцом Вільямом, відновить свої королівські обов'язки "після Великодня".
Джерело Us Weekly стверджує, що відтоді, як її виписали з лікарні, у Міддлтон було два гості: король Карл III і королева Камілла.
Зазначимо, у соцмережах принца і принцеси нещодавно з'явилося перше фото Кейт Міддлтон після операції, але фанати запідозрили нечисте. Дуже уважні підписники запідозрили, що знімок відфотошоплений.
А також принц Вільям прокоментував так звані "теорії змови", пов'язані із загадковим захворюванням його дружини Кейт Міддлтон.
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