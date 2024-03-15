Не знають, що відбувається: близьке оточення Кейт Міддлтон втратило принцесу з поля зору

Найближче оточення принцеси не знало про те, що вона готується до серйозної операції.

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Кейт Міддлтон та її хвороба оповита справжньою таємницею / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Деякі зі старших співробітників Кейт Міддлтон, яка нещодавно перенесла операцію на черевній порожнині, не могли побачитися або поговорити з нею.

Ба більше, як пише Page Six, вони навіть не знали про операцію, поки про неї не було оголошено, тому вона застала їх зненацька.

"Лише деякі люди знають, що відбувається насправді, і вони мовчать", - повідомляє ЗМІ.

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У січні Кенсингтонський палац опублікував несподівану заяву, в якій йшлося, що 42-річна Міддлтон перенесла "планову операцію на черевній порожнині" і що вона залишиться в лікарні до двох тижнів.

Очікувалося, що мати трьох дітей, яка виховує 10-річного принца Джорджа, 8-річну принцесу Шарлотту і 5-річного принца Луї з чоловіком принцом Вільямом, відновить свої королівські обов'язки "після Великодня".

Джерело Us Weekly стверджує, що відтоді, як її виписали з лікарні, у Міддлтон було два гості: король Карл III і королева Камілла.

Зазначимо, у соцмережах принца і принцеси нещодавно з'явилося перше фото Кейт Міддлтон після операції, але фанати запідозрили нечисте. Дуже уважні підписники запідозрили, що знімок відфотошоплений.

А також принц Вільям прокоментував так звані "теорії змови", пов'язані із загадковим захворюванням його дружини Кейт Міддлтон.

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