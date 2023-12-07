Не став чекати повістки: Positiff відправився у військкомат і пройшов медкомісію

Олексій Завгородній вже давно добровільно і усвідомлено встав на облік.

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Positiff Завгородній стоїть на обліку у військкоматі / колаж: Главред, фото: instagram.com/positiff

Український співак Positiff (Олексій Завгородній), на відміну від свого старшого колеги Потапа, з перших днів повномасштабної війни залишається в Україні. Він не записувався в ТРО заочно, але на початку вторгнення його в місцеву тероборону не взяли, мотивуючи це тим, що творчі люди потрібні, щоб підтримувати спокій цивільного населення.

Тоді Позитив зайнявся організацією концертів і благодійних заходів для військових і дітей-переселенців. На Хмельниччині артист у вільний від виступів час сам пішов до військкомату.

"Потім ми поїхали в Хмельницьку область робити заходи для дітей-переселенців. Вже там я пішов у місцевий військкомат і пройшов комісію. В мене є документ, що я стою на обліку", - розповів він в інтерв'ю УНІАН.

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Олексій зазначив, що не боїться призову, і готовий захищати країну зі зброєю в руках, як тільки він знадобиться українському війську.

"Я був на полігонах і вже більш-менш навчений збирати автомат і стріляти. Всім раджу все-таки пройти повну військову підготовку - зараз треба бути готовим до всього", - підкреслив Позитив.

Раніше стало відомо, що зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Ярослав Безкоровайний отримав повістку. Актор, який волонтерить з перших днів повномасштабної війни, чекає виклику з військкомату.

Також Дмитро Гордон поскаржився на доктора Комаровського, з яким дружить вже не один рік. Жартома журналіст звинуватив його в тому, що той липне до Олесі Бацман.

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