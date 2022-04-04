"Не смій говорити своїм поганим язиком": Єфросиніна пояснила Баскову про братні народи

Єфросиніна і Басков / соцмережі

Українська телеведуча Маша Єфросиніна відповіла "натуральному блондину Росії" Миколі Баскову, на його резонансний пост у соцмережі, що Україна нібито показує фейкові новини і несправедливо ненавидить братній народ.

У своєму зверненні в Instagram Єфросиніна зазначила, що соцмережі масово блокують фотографії звірств російських окупантів у Бучі та Гостомелі, зате здатні переварити мерзенні душі Баскових, Манучарових, Канделаки, Машкових, Симоньян, Соловйових та іншого начиння диктора Путіна.

"Я точно знаю, ви мерзенні тварі, що ви бачили ці фотографії", - каже ведуча.

Єфросиніна попросила Баскова не розповідати історії про братні народи.

"Не смій ніколи своїм поганим язиком цю фразу вимовляти. Ви рятуєте братський народ? Ми, Україна, - братній народ, який живе у брехні і збоченні? Брехня, Миколо, - це коли тобі забороняють говорити твою позицію, виходити на вулицю з плакатом, дають 15 років за слова "Ні війні". Брехня і збочення - ви, гнійні пропагандисти. Це коли дітям в школі заборонено обговорювати війну і навіть вимовляти це слово. Коли вони співають ви*дскій пісні "дядя Вова ми з тобою", і викладають на підлозі в букву "зю". Збочення - це коли військовий взятий в полон в Україні дзвонить своїй матусі в Росію, а вона йому каже: "Синку, будь ласка, нічого не говори про себе, благаю тебе. До мене прийдуть у в'язницю заберуть". Збочення - це коли російські окупанти натирали у наших жінок навіть жіночу білизну, шуби, валізи. Дзвонять своїми дружинам, а ті кажуть: "Побільше, побільше греби". Збочення і брехня – це перероблені відео з України з місця дій. Змонтовані так, щоб з зомбоящика лилася інша правда. Це брехня в кожному слові, яку доносять", - сказала ведуча.

Єфросиніна згадала, як в в 2014 році Басков обіцяв, що "українці будуть приповзати в рваних колготках в Москву на заробітки. Але, як зазначила, телеведуча цього не сталося".

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"Брехня і збочення – це коли ваш диктатор не виходить з бункера, а вам розсилаються методички що писати і де. Інакше як це у кількох сотень пбличних людей практично один в один ті ж слова в постах. Ідентична риторика, тому що ті у кого залишилася хоч крапля совісті просто вважають за краще її копіювати копіпастом і ставити собі в текст. Ось це, Коля, брехня і збочення. Живіть з цим, тому що жити вам залишилося недовго. Скоро ви почнете себе жерти, просто з'їдати. Скоро ти на свої концерти будеш приїжджати за їжу. Або ж тобі придумають ще більше ви***дство, щоб ти міг заробляти криваві гроші", - сказала ведуча.

Раніше повідомляли, що український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) відреагував на останні події війни в Україні.

Зокрема, на новини про можливе вторгнення в нашу країну військ Білорусі для підтримки Росії. І назвав глав обох держав - президента РФ Володимира Путіна і самопроголошеного лідера РБ Олександра Лукашенка старичками, схильними до маразму і деменції.

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