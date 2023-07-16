Володимир Дантес відверто зізнався, чому не йде воювати на фронт

Під час його виступів на передовій військові просять його продовжувати співати, адже своїми концертами він збирає гроші на допомогу армії.

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Дантес розповів, чому не йде воювати / колаж: Главред, скріншоти: instagram/vladimirdantes

Співак Володимир Дантес в інтерв'ю розповів, чому він не захищає Україну на передовій та пояснив, чи не соромно йому за це.

Дантес відверто поспілкувався із ведучою Машою Єфросиніною у неї на Youtube-каналі. Він розповів, як справляється з відчуттям сорому за те, що не воює.

"Я не думаю про це, чесно. Тому що це шлях в нікуди - гризти себе за те, що я не з військовими, чому я не з ними? Усі ці думки, наскільки я чоловік... В мене ці думки були, але зараз пішли. Я просто чую від військових, що маю робити все, що я роблю", - зізнався співак.

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Дантес пояснив, що під час його виступів на передовій військові просять його продовжувати співати, адже своїми концертами він збирає гроші на допомогу армії. Також артист поділився, як проходили його виступи на Донеччині.

"Ми були в містечку за 5 кілометрів від передової, а там якраз почався танковий бій. Ми тут концерт даємо, там за вікном прильоти йдуть, а військові слухають нас і не реагують навіть на вибухи", - розповів артист.

Стосунки Дантеса та Кацуріної

Нагадаємо, що Даша Кацуріна чесно відповіла, що відбувається між нею і Дантесом насправді. Бізнесвумен вже втомилася відмахуватися від "бомбардування" особистими питаннями від шанувальників.

Володимир Дантес відреагував на чутки про розставання з Дашею Кацуріною. Артис порушив мовчання і на своїй сторінці в Instagram він опублікував скріншот з телефону, який доводить - між ним і Кацуріною все в порядку.

Кацуріна вперше порушила мовчання після чуток про розставання з Дантесом. Закоханим приписували розставання, після чого Даша Кацуріна показала трохи "залатунків" її відносин з артистом.

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