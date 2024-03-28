"Не повторюйте чужих помилок": Реус офіційно розлучилася з Налчаджиоглу

Трохи більше дев'яти місяців їхній шлюб тривав за документами. За фактом - і того менше.

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Мурат Налчаджиоглу і Лілія Реус розлучилися - офіційна заява Реус / колаж: Главред, фото: instagram.com/__l_i_l_i_a____

Колишній чоловік Ані Лорак і турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу зустрічався з українською візажисткою Лілією Реус три роки. У червні 2023 року пара вирішила узаконити свої стосунки. Однак їхнє сімейне щастя тривало недовго.

Уже в жовтні почали з'являтися чутки про те, що пара розпалася, а на новорічні свята Налчаджиоглу і зовсім заявив, що розлучений, і представив шанувальникам нову обраницю. Тим часом на початку лютого Реус повідомила, що все ще є законною дружиною бізнесмена.

Їхнє розставання було важким - візажистка писала сумні пости у своєму блозі в Instagram, а нова коханка її чоловіка намагалася публічно з нею поскандалити.

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Сьогодні Лілія Реус повідомила, що офіційно розлучилася з Муратом Налчаджиоглу. "Сьогодні я офіційно розлучена. На цьому все... The end! Від себе хочу додати: бережіть один одного, цінуйте один одного, і не повторюйте чужих помилок! І нехай Бог оберігає вас і направляє на праведний шлях", - написала друга колишня дружина турецького бізнесмена.

Мурат Налчаджиоглу і Лілія Реус розлучилися - офіційна заява Реус / instagram.com/__l_i_l_i_a___

Хто такий Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецький бізнесмен. Колишній чоловік співачки Ані Лорак (2009-2019), батько її єдиної доньки Софії (2011). Живе на дві країни - Україну і Туреччину.

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