УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Не повторюйте чужих помилок": Реус офіційно розлучилася з Налчаджиоглу

Анна Підгорна
28 березня 2024, 16:14
Трохи більше дев'яти місяців їхній шлюб тривав за документами. За фактом - і того менше.
Мурат Налчаджиоглу і Лілія Реус із дітьми
Мурат Налчаджиоглу і Лілія Реус розлучилися - офіційна заява Реус / колаж: Главред, фото: instagram.com/__l_i_l_i_a____

Колишній чоловік Ані Лорак і турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу зустрічався з українською візажисткою Лілією Реус три роки. У червні 2023 року пара вирішила узаконити свої стосунки. Однак їхнє сімейне щастя тривало недовго.

Уже в жовтні почали з'являтися чутки про те, що пара розпалася, а на новорічні свята Налчаджиоглу і зовсім заявив, що розлучений, і представив шанувальникам нову обраницю. Тим часом на початку лютого Реус повідомила, що все ще є законною дружиною бізнесмена.

Їхнє розставання було важким - візажистка писала сумні пости у своєму блозі в Instagram, а нова коханка її чоловіка намагалася публічно з нею поскандалити.

відео дня

Сьогодні Лілія Реус повідомила, що офіційно розлучилася з Муратом Налчаджиоглу. "Сьогодні я офіційно розлучена. На цьому все... The end! Від себе хочу додати: бережіть один одного, цінуйте один одного, і не повторюйте чужих помилок! І нехай Бог оберігає вас і направляє на праведний шлях", - написала друга колишня дружина турецького бізнесмена.

Лілія Реус розлучилася
Мурат Налчаджиоглу і Лілія Реус розлучилися - офіційна заява Реус / instagram.com/__l_i_l_i_a___

Хто такий Мурат Налчаджиоглу?

Мурат Налчаджиоглу - турецький бізнесмен. Колишній чоловік співачки Ані Лорак (2009-2019), батько її єдиної доньки Софії (2011). Живе на дві країни - Україну і Туреччину.

Особисте життя зірок - останні новини:

Раніше Світлана Бабійчук, вдова Кузьми Скрябіна, розповіла про особисте життя через дев'ять років після трагічної смерті легендарного Андрія Кузьменка.

Також третя ексдружина Віктора Павліка Лариса Созаєва розповіла, як хотіла прийняти постриг, і натякнула на новий роман. Після відходу чоловіка і смерті сина в її житті настала темна смуга.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Мурат Налчаджиоглу новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Росія влітку 2024-го може організувати наступ - The Economist

Росія влітку 2024-го може організувати наступ - The Economist

15:58 Україна
Україну заллє дощами і "штормуватиме" вітром, деякі села підтопить - синоптики

Україну заллє дощами і "штормуватиме" вітром, деякі села підтопить - синоптики

15:56 Синоптик
Зібрали 100 тисяч військових: Синєгубов оцінив загрозу наступу РФ на Харків

Зібрали 100 тисяч військових: Синєгубов оцінив загрозу наступу РФ на Харків

14:35 Україна
Всі головні новини

Популярне

Полковник СБУ розкрив план Путіна по захопленню України: готують новий наступ 2941

Полковник СБУ розкрив план Путіна по захопленню України: готують новий наступ

Алла Пугачова попросила вибачення: з'явилися деталі 2741

Алла Пугачова попросила вибачення: з'явилися деталі

Шольц розповів про переговори з РФ і відповів, коли закінчиться війна в Україні 2586

Шольц розповів про переговори з РФ і відповів, коли закінчиться війна в Україні

Росія ввечері випустила по Україні ракети: на півдні прогриміли вибухи 2432

Росія ввечері випустила по Україні ракети: на півдні прогриміли вибухи

Останні новини

16:39

Авдіївка може повторитись: боєць ЗСУ оцінив загрозу оточення стратегічного міста

16:30

Чоловік виграв у лотерею понад 39 млрд гривень: яка умова отримання грошей

16:29

Прикмети 29 березня: що не можна робити вдома, щоб не втратити здоров'я

16:14

"Не повторюйте чужих помилок": Реус офіційно розлучилася з Налчаджиоглу

15:58

Росія влітку 2024-го може організувати наступ - The Economist

Європа може відправити війська до України, щоб контролювати розвал РФ – СамусьЄвропа може відправити війська до України, щоб контролювати розвал РФ – Самусь
15:56

Україну заллє дощами і "штормуватиме" вітром, деякі села підтопить - синоптики

15:42

Порошенко має вигнати із фракції нардепа Княжицького через зв’язки з фсбшником, - експерт

15:21

Війна вбила його батьків: мережу розчулило фото воїна на руїнах рідного домуФото

15:16

Реакція 1+1 media на спроби ворога заглушити супутникове мовлення України новости компании

Реклама
15:11

Настя Каменських поділилася рідкісним кадром із Потапом

15:06

Зірка Голлівуду відмовилася грати росіянку: як відреагували в Netflix

14:57

5 знаків зодіаку зірвуть куш у квітні: астролог назвав щасливчиків

14:35

Зібрали 100 тисяч військових: Синєгубов оцінив загрозу наступу РФ на Харків

14:25

"Викривач корупціонерів" Бахматов задекларував за перший рік війни готівку майже на мільйон доларів та "свіжу" квартиру - ЗМІ

14:23

"Ситуація на кордоні та торгівля в агросекторі": Шмигаль у Польщі зустрівся з Туском

14:18

Російський співак Лазарєв зупиняє концертну діяльність

14:13

"Дичина": п'яна пасія колишнього чоловіка Ані Лорак публічно обматюкала його

14:06

Відомий український футболіст помер від раку після укусу кліща

13:57

Як збільшити врожай часнику: просте, але дуже гарне добривоВідео

13:56

За що банки блокують рахунки українцям: що варто знати про це

Реклама
13:53

Весілля віку чи фікція: інсайдер розкрив правду про заручини Леонардо Ді Капріо

13:17

Алла Пугачова перервала мовчання і звернулася до росіян

13:09

Росіяни обрали нову ціль для наступу: в 3 ОШБр назвали найгарячішу точку фронту

13:07

Момент потрапив на відео: охоронець Дуа Ліпи розбив телефон дівчині фанатці на вулиціВідео

13:05

Смерть на концерті Анастасії Приходько - подробиці від поліції

12:48

Що сталося з Вільямом через рак у Кейт Міддлтон: деталі

12:36

Жінка всю ніч рятувала "їжачка", але вранці вона дізналася, що це за звір

12:33

Теракт у Крокус Сіті Холл: в ГУР назвали ціль Кремля та наслідки для України

12:24

Як назвати собаку-дівчинку: що робити, щоб дати вихованцеві незвичайне ім'я

12:19

Чим можна заточити сапку: простий спосіб, який виручить кожного дачникаВідео

12:09

Шольц розповів про переговори з РФ і відповів, коли закінчиться війна в Україні

12:02

Лише найкмітливіший знайде драбину за 12 секунд: найкращий спосіб перевірити уважність

12:00

Рублі не пахнуть: зрадниця Ані Лорак пожаліла росіян

11:59

Церковне свято 29 березня: що не можна робити в день святих мучеників

11:48

Наталія Сумська розповіла, як циганка наворожила її мамі дитину

11:40

"Ситуація напружена": в 3 ОШБр назвали 2 головні переваги РФ в районі Авдіївки

11:35

Потрібні одне одному: Свєтлаков прокоментував роман із Вірою Брежнєвою

11:08

Чи будуть піднімати тарифи на світло в Україні: відповідь Міненерго

10:55

Китайський гороскоп на завтра 29 березня: Бикам - суперечки, Тиграм - проблеми на роботі

10:55

Гороскоп на квітень 2024: Росс назвав трьох лузерів місяцяВідео

Реклама
10:46

Втрати РФ величезні: Гуменюк назвала головну ціль ЗСУ на лівому березі Дніпра

10:38

Діловий гороскоп на квітень-2024: астролог Влад Росс розповів, на кого чекає успіх

10:37

Навіщо класти сокиру у воду: корисна порада, про яку знає не кожен господар

10:24

Загроза ДРГ і нових ракетних ударів: Рада оборони Києва ухвалила термінові рішення

09:59

ЗСУ застосували нову тактику: німецький топ-генерал оцінив ситуацію на фронті

09:53

"Ставлення як до другого сорту": чемпіонка-путіністка зарюмсала через "приниження" росіян

09:49

Алла Пугачова попросила вибачення: з'явилися деталі

09:38

Гороскоп на завтра 29 березня 2024: Левам - нерозуміння, Стрільцям - несподіваний дохід

08:59

Даремно порушив питання мобілізації: блогер Волошин поскаржився на непорозуміння українцями

08:31

В Одесі прогриміли вибухи: що відомо

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та город
Гороскоп
Китайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти