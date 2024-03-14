Наталка Денисенко екстрено скасувала виступи через хворобу - що сталося

Лікарі побоюються за здоров'я артистки, яке виявилося ослабленим через попередню недугу.

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Наталка Денисенко під крапельницями розповіла про хворобу / колаж: Главред, фото: instagram.com/natalka_denisenko

Українська акторка Наталка Денисенко вчора прокинулася з поганим самопочуттям. Артистка вирушила до лікарні, де їй зробили аналізи. Поки вона очікувала результатів, їй поставили крапельницю.

Про це Денисенко розповіла на своїй сторінці в Instagram. Сьогодні вона поділилася невтішною новиною - її здоров'я зараз перебуває під загрозою.

"Вчора в лікарні мені зробили тест на ковід, на грип і зробили аналіз крові. І тести не показали ні грип, ні ковід, нічого цього у мене нема. Але аналіз крові показав, що в мене вірусна інфекція. Це плюс, але минулого разу, три місяці тому, в мене теж була вірусна інфекція, і це переросло у пневмонію, запалення легенів. І зараз є ризик такого, що там ще все ослаблене, і в мене може бути запалення легенів", - розповіла Наталка, і зазначила, що зараз її стан лікарі розраховують стабілізувати тонізуючими крапельницями, щоб не допустити розвитку хвороби.

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Крім того артистка зізналася, що є заразною для оточуючих принаймні найближчі три-чотири дні. У зв'язку з цим фактором і поганим самопочуттям їй довелося скасувати найближчі виступи та зйомки.

Наталка Денисенко під крапельницями розповіла про хворобу / колаж: Главред, фото: instagram.com/natalka_denisenko

Хто така Наталка Денисенко? Наталка Денисенко - українська акторка кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

Раніше один із лідерів гурту ТНМК Олег Михайлюта потрапив до військового госпіталю. Там Фаготу лікарі заборонили співати і говорити. У артиста виявили важку хворобу.

Також український боксер В'ячеслав Узєлков поскаржився на колишню дружину, яка, на його думку, налаштовує їхніх спільних дітей, 15-річного Роберта та 12-річну Олівію, проти батька.

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