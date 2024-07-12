Знайшли свою Білосніжку: гурт Rammstein зворушливо підтримав Україну

Ці емоції малятко в синьо-жовтій сукні запам'ятає на все життя.

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Rammstein вивели на сцену дівчинку в синьо-жовтій сукні / колаж: Главред, фото: instagram.com/rammsteinofficial - Andreas Waldschütz, pexels.com

Німецький рок-гурт Rammstein зараз перебуває в турне Європою. Під час одного з концертів, імовірно в Копенгагені, Данія, який відбувся 5 липня, артисти вивели на сцену дівчинку в сукні кольорів прапора України.

Під час виконання пісні "Sonne" гітарист Ріхард Круспе, який у надувному човні "плив" між глядачами, помітив у натовпі прихильників маленьку дівчинку в синьо-жовтій сукні. Він підняв дівчинку до себе на човен і доставив на сцену, де з нею поспілкувалися решта членів гурту.

Багато хто розгледів у цьому жесті свідчення солідарності Rammstein з Україною, яку вони вже виявляли і раніше. Ролик з'явився в соцмережі Х у блозі користувача під ніком Ivo 2.

Утім, у Мережі припустили, що Круспе обрав малечу ще й тому, що в кліпі на пісню "Sonne" (2001) головна героїня - Білосніжка - була також вдягнена в сукню аналогічних кольорів. Проте українці дякують під відео гурту Rammstein за їхню підтримку.

Дивіться відео Rammstein і дівчинки в синьо-жовтій сукні:

Хто такі Rammstein? Rammstein - німецький рок-гурт у стилі індастріал-металу (Neue Deutsche Härte). Існує з 1994 року, і з того часу склад колективу жодного разу не змінювався. Для творчості гурту характерні провокаційні тексти у важкій обробці. На концертах використовують піротехніку, як елемент шоу. Дискографія налічує 8 студійних альбомів.

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