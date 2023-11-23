"Але дайте мені ще тиждень": Лана Дель Рей кинула нареченого з дивної причини

Виконавиця Summertime Sadness ніколи не була заміжня, але надії на своє "довго і щасливо" не втрачає.

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Лана Дель Рей і Еван Вінікер розірвали заручини / колаж: Главред, фото: instagram.com/honeymoon

У березні 2023 року в ЗМІ стали з'являтися новини про те, що 38-річна поп-діва Лана Дель Рей виходить заміж. Її помітили з обручкою на безіменному пальці після того, як її бойфренд Еван Вінікер, музичний агент і музикант гурту Steel Train, зробив їй пропозицію.

Однак нещодавно артистка розповіла, що знову самотня. Дель Рей з'явилася на обкладинці Harper's Bazaar USA і дала велике інтерв'ю глянцю.

Так співачка зізналася, що розійшлася з Вінікером, тому що вони були ніби з різних світів. Особливо гостро Лана відчула це, коли Еван побачив її будинок в Арканзасі - чоловікові не сподобалося її житло і він виглядав там настільки чужорідним, що парі довелося розірвати заручини і розлучитися.

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"У нас була сварка з деякими людьми щодо цього будинку. Їм він не сподобався. Тоді я відчула, що навіть найскромніший хлопець не хоче відпочивати тут. ... Це мене шокувало. Це був кінець відносин", - каже співачка і зазначає, що в глибині душі знала, що ці стосунки приречені, але не хотіла цьому вірити.

Втім розрив ніяк не вплинув на бажання Лани Дель Рей зустріти своє справжнє кохання. "Я точно не закохана зараз... Але дайте мені тиждень. Моя історія, я впевнена, ще чекає мене", - переконана співачка.

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