Тодоренко змушена була звертатися до страхової компанії через чергову хворобу своїх двох дітей.

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Тодоренко невдало відпочила на Мальдівах/ Коллаж Главред, фото Instagram/reginatodorenko

Cкандально відома телеведуча Регіна Тодоренко (уродженка Одеси, яка, проте, вже багато років заробляє криваві рублі або долари в країні-агресорі РФ і жодного слова не говорить про війну, яку розв'язав проти її Батьківщини диктатор Путін), невдало з'їздила у відпустку.

Ведуча, яка заробила в терористичній Росії на відпочинок на Мальдівах, змушена була звертатися до страхової компанії через чергову хворобу своїх двох дітей, яких вона народила від колишнього наркомана та соліста російської поп-групи Влада Топалова.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Instagram. За словами Тодоренко, шляхом з Мальдів у хлопчиків з'явилися симптоми кишкової інфекції, і на пересадці в Стамбулі зрадниці довелося шукати лікаря.

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"Випробування якесь... Два тижні тому Влад їх вилікував, і ось тільки ми приїхали до Стамбула, як знову якийсь кишковий вірус. Не спала вже три доби. Зв'язалася про всяк випадок зі страховою, щоби були напоготові відправити нас до найближчої клініки", - повідомила Тодоренко.

Хворі діти Тодоренко/ Скриншот Instagram/todorenko

За словами ведучої, вона вже не спала три доби. Про всяк випадок Тодоренко звернулася до страхової компанії, щоб узгодити умови госпіталізації дітей, якщо їй не вдасться вирішити проблему самостійно.

Тодоренко жаліється своїм підписникам/ Скриншот Instagram/todorenko

Нагадаємо, раніше, коли терористична Росія жорстоко обстріляла рідне місто телеведучої українського походження Регіни Тодоренко - Одесу, сама телеведуча викотила відео свого веселого і чудового відпочинку в Туреччині на своїй сторінці в Instagram.

Раніше також чоловік путіністки та зрадниці України Регіни Тодоренко поділився секретами їхнього особистого життя.

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