"Треба їхати в Росію і наваляти Путіну": Кравець не стримала сліз, розповідаючи про своїх дітей

Кравець не стримала сліз, розповідаючи про своїх дітей / скріншот

Актриса студії "Квартал 95"Олена Кравець вивезла дітей за кордон, її чоловік залишився в Києві. Їх 5-річний син сам зрозумів, що Росія напала на Україну і запропонував поїхати туди і "навалити президенту".

У перші дні війни, коли доводилося ховатися в підвалах і ночувати в укриттях, Олена Кравець підбирала слова, щоб не поранити малюків. Однак вони і так все зрозуміли, поділилась актриса в інтерв'ю "Сніданку з 1+1".

"Ваня все відчув дуже швидко. Він сказав: "Мамо, а там у Києві вибухи? Це на нас Росія напала?" Я навіть трохи затремтіла..."Так треба нам не сюди їхати, а в Росію. І там їм все сказати в очі і президенту наваляти", - зізналася Кравець.

Розповідаючи про реакцію дітей на війну, вона не змогла стримати сльози. Зірка зізналася, що Катя та Іван, як і всі, дуже хочуть додому.

читайте також"Шкіра стала товщі": Олена Кравець розповіла, як змінився Зеленський за час президентства"Я запевняю їх, що ми скоро повернемося, всі будемо разом і буде багато роботи в Києві, потрібно буде відновлювати наше місто і країну", – зізналася Кравець.

Актриса студії "Квартал 95" пережила синдром вцілілого, тому взялася активно допомагати країні з-за кордону. Вона записує казки для дітей і озвучує уроки в онлайн-школі "Паляниця", де дітям дотепно пояснюють реалії сьогоднішнього дня.

Нагадаємо, в Росії відбувся концерт "Кримська весна", присвячений окупації Криму. У ньому взяли участь багато російські зірки, в тому числі Поліна Гагаріна. Телеведуча Маша Єфросиніна не залишила без уваги такий цинічний вчинок артистки.

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