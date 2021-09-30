"На кого схожий не питаю": Віктор Павлік і Катерина Репяхова вперше показали обличчя сина

Хлопчику вже більше трьох місяців / фото : instagram.com/viktorpavlik/

Український співак Віктор Павлік і його дружина Катерина Репяхова вперше показали обличчя маленького сина.

Подружжя вирішило задовольнити цікавість шанувальників і опублікувало ніжні сімейні фото.

На сторінках в Instagram пара запостила чорно-білі фотографії з хлопчиком, який вже дуже схожий на свого зіркового батька.

"Знайомтеся, Міша Павлик! На кого схожий не питаю", - написала Катерина в коментарі до посту.

Фото: instagram.com/repyahovakate/

Зворушливий знімок з новонародженим сином на своїй сторінці в Instagram опублікував і артист.

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фото: instagram.com/viktorpavlik/

Зазначимо, що Віктор Павлік - батько чотирьох дітей. Наймолодший син, Михайло, народився в середині червня цього року в шлюбі з Катериною Репяховою - концертним директором. Весь цей час подружжя приховувало обличчя маленького сина.

Раніше ми писали, що український співак Віктор Павлик поки що не бачить себе серед учасників шоу "Танці з зірками" на "1+1", але не виключив свою участь у наступному сезоні проекту

"Подивимося, може різне бути. Просто я не бачу себе на паркеті. Поки що. У дитинстві я танцював гопак, займався танцями і самодіяльністю. Мені тоді 3-4 роки було, пам'ятаю смутно. Так що, всяке може бути", – заявив артист.