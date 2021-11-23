УкрРус
РецептиКіно та серіалиМода та красаСвятаГороскопПривітанняЗдоров'яСонникПрикметиЛайфхакиШоуStars
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Ми робили все можливе": Олег Винник не може вийти на сцену через серйозну хворобу

23 листопада 2021, 11:35

Співак поділився з шанувальниками неприємною новиною

false
Олег Винник скасував черговий концерт / instagram.com/olegg.vynnyk/

Популярний український співак Олег Винник знову переніс свій концерт через хворобу. Артист повинен був виступити 24 і 25 листопада в Палаці "Україна".

Виконавець переніс свій концерт на 2022 рік. Зірка каже, що стан здоров'я не дозволяє йому вийти на сцену.

"Друзі, змушені повідомити, що концерти в Палаці "Україна" 24 і 25 листопада перенесені на весну 2022 року. Ми до останнього робили все можливе, щоб наші зустрічі пройшли. Але, на жаль, на сьогоднішній день стан мого здоров'я не дозволяє вийти на сцену. Сподіваюся на Ваше розуміння і щиро вдячний за Вашу безмежну любов!", - написав артист на своїй сторінці в Instagram.

читайте такожОлег Винник серйозно захворів і скасував свої виступиВинник також зазначив, що всі квитки залишаються дійсними, а нові дати виступів будуть оголошені пізніше.

Свої концерти через ларингіт співак скасовує вже вдруге - 16 жовтня артист повинен був дати сольний концерт у Запоріжжі.

Реклама

Що таке ларингіт?

Ларингіт - це запалення слизових оболонок гортані, пов'язане, як правило, з простудним захворюванням або з такими інфекційними захворюваннями, як кір, скарлатина, коклюш. Розвитку захворювання сприяють перегрівання, переохолодження, дихання через рот, запилене повітря, перенапруження гортані та носоглотки.

Нагадаємо, раніше Винник розповів про важку втрату у його житті.

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
viber
Олег Винник новини шоу бізнесу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Накликаєте біду на себе і сім'ю: що не можна робити за столом на Новий рік 2022Накликаєте біду на себе і сім'ю: що не можна робити за столом на Новий рік 2022 У моду на зиму 2022 повернулася чудова стрижка італійський боб у стилі 60-х з неповторним шармомУ моду на зиму 2022 повернулася чудова стрижка італійський боб у стилі 60-х з неповторним шармом Нові ціни на газ: Нафтогаз змінює тариф, названо датуНові ціни на газ: Нафтогаз змінює тариф, названо дату Смачний закусочний торт на Новий рік 2022: готувати всього 20 хвилинСмачний закусочний торт на Новий рік 2022: готувати всього 20 хвилин Новий рік 2022: подарунки за знаками зодіаку, які допоможуть залучити удачуНовий рік 2022: подарунки за знаками зодіаку, які допоможуть залучити удачу
19:43

Приходько показала обличчя молодшого сина на обкладинці модного журналу: милі фото

19:36

Епідеміолог попередила українців про небезпеку нового штаму грипуВідео

19:15

Ліквідація Меморіалу: у Міноборони Литви звинуватили Росію в "сталінському" шляхуВідео

19:13

Мінімалка зросте: в Україні збільшується мінімальна зарплата з грудня 2021Відео

19:07

Гороскоп на завтра 24 листопада 2021: Ракам – сімейні проблеми, Водоліям - розчаруванняВідео

Реклама
19:00

Український туроператор TUI повідомляє, що змінює умови "раннього бронювання" в порівнянні з попередніми роками новости компании

19:00

Київ потрапив у ТОП-5 найбільш інстаграмних міст світуВідео

18:53

З картки "спливли" більше 700 гривень: Ощадбанк потрапив у скандал через списання коштів

18:41

Нацвідбір на Євробачення 2022: хто із зірок бажає поїхати на конкурс від України

18:37

Як в Новий рік 2022 догодити Тигру, щоб він приніс в будинок щастя і благополуччя

18:23

"З першим снігом!" картинки і душевні привітання в прозі і віршах

18:12

Остання жінка, народжена у XIX столітті: на Філіппінах померла найстаріша у світі людинаВідео

18:12

Кадрові зміни в ОП: у Єрмака з'явився новий заступник

18:08

Україна вдарила з Javelin на Донбасі для захисту: у "Слузі народу" повідомили подробиці

17:59

У Києві знайдений мертвим відомий екссуддя ЗінченкоВідео

17:47

Прикмети на 24 листопада: що не можна робити в день Федора і як не потрапити в бідуВідео

17:44

Кінець локдауну: три області на порозі виходу з "червоної зони" - РадуцькийВідео

17:37

Весілля в рік Тигра 2022: сприятливі дні для торжества і коли категорично не можна одружуватися

17:29

Україна готова до виведення Північного потоку-2 з-під удару: Нафтогаз поставив жорсткі умови РосіїВідео

17:21

Закоренілі холостяки Кіану Рівз і Вайнона Райдер одружені вже 30 років

Реклама
16:59

Зеленський звернеться до Ради з головним питанням – ситуацією в УкраїніВідео

16:59

Українська гімнастка шокувала фігурою після страшної хвороби

16:55

Маршрутник, який збив черницю та протягнув її тіло 7 кілометрів, розповів свою версію ДТП

16:49

Найгарніший манікюр на Новий рік 2022 з тигромФото

16:45

Метро по 20 гривень: киянам загрожують космічні ціни на проїзніВідео

16:35

Кому не можна вакцинуватися від коронавірусу: пояснення міністра охорони здоров'яВідео

16:34

У МОЗ назвали найстрашніше ускладнення від коронавірусуВідео

16:24

Щеплення від коронавірусу і дотримання профілактики: у ВООЗ розповіли про життя при пандемії COVID-19

16:23

Новий рік 2022: подарунки за знаками зодіаку, які допоможуть залучити удачу

16:19

1+1 покаже нову частину історичного фільму "Україна. Повернення своєї історії" під назвою "Таємничі манускрипти"

16:13

"Велике будівництво" відновило найбільший шляхопровід Закарпаття біля кордону з Угорщиною

16:09

Тіло знайшли посеред вулиці: на Одещині чоловік спалив труп знайомої, з яким прожив 2 тижні

16:08

"Кожен або вакцинується, або перехворіє, або помре": німецький міністр видав Жорстке попередження

16:00

Коли день святого Миколая 2021 в Україні: дата, традиції свята та заборони дня

15:56

Чим корисна кава для мозку - коментар вчених

15:47

Арестович оцінив шанси військової агресії Росії проти УкраїниВідео

15:45

"Путін нападе": чому в Україні знову затягнули стару піснюПогляд

15:41

Україна під загрозою COVID-спалаху: експерт пояснив неминучість нового локдаунуВідео

15:28

Помер відомий український музикантВідео

15:28

Ні користі, ні смаку: Комаровський назвав топ-шкідливих і корисних кашВідео

Реклама
15:16

Великий куш і весілля з іноземцем: гороскоп для Овнів на грудень 2021Відео

15:12

"Обернеться крахом путінського режиму": російський історик виключив війну між РФ і УкраїноюВідео

14:59

У Бердянську смерть від ботулізмуВідео

14:57

Україна отримає 50 млн доз COVID-вакцини від Pfizer: як її використовуватимутьВідео

14:51

У Кривому Розі 7-класники пограбували і зґвалтували 48-річну жінкуВідео

14:50

"Стиль БДСМ": Настя Каменських затягнула свої принади в чорний латекс

14:32

Киян готують до різкого підвищення тарифів: злетять ціни на проїзд у таксіВідео

14:32

Міжнародні компанії в Україні б'ють на сполох через штучні бар'єри, які створює Польща для вантажних перевезень

14:25

Росія не нападе на Україну в обмін на "здачу" Донбасу: у Путіна вибухнули ультиматумом Києву

14:20

Смачна закуска на Новий рік 2022 за 10 хвилин: рулетики з кабачків з бринзоюВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти