"Ми робили все можливе": Олег Винник не може вийти на сцену через серйозну хворобу

Олег Винник скасував черговий концерт / instagram.com/olegg.vynnyk/

Популярний український співак Олег Винник знову переніс свій концерт через хворобу. Артист повинен був виступити 24 і 25 листопада в Палаці "Україна".

Виконавець переніс свій концерт на 2022 рік. Зірка каже, що стан здоров'я не дозволяє йому вийти на сцену.

"Друзі, змушені повідомити, що концерти в Палаці "Україна" 24 і 25 листопада перенесені на весну 2022 року. Ми до останнього робили все можливе, щоб наші зустрічі пройшли. Але, на жаль, на сьогоднішній день стан мого здоров'я не дозволяє вийти на сцену. Сподіваюся на Ваше розуміння і щиро вдячний за Вашу безмежну любов!", - написав артист на своїй сторінці в Instagram.

читайте такожОлег Винник серйозно захворів і скасував свої виступиВинник також зазначив, що всі квитки залишаються дійсними, а нові дати виступів будуть оголошені пізніше.

Свої концерти через ларингіт співак скасовує вже вдруге - 16 жовтня артист повинен був дати сольний концерт у Запоріжжі.

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Що таке ларингіт?

Ларингіт - це запалення слизових оболонок гортані, пов'язане, як правило, з простудним захворюванням або з такими інфекційними захворюваннями, як кір, скарлатина, коклюш. Розвитку захворювання сприяють перегрівання, переохолодження, дихання через рот, запилене повітря, перенапруження гортані та носоглотки.

Нагадаємо, раніше Винник розповів про важку втрату у його житті.

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