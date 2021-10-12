Олег Винник розповів про сімейну трагедію

Олег Винник / instagram.com/olegg.vynnyk/

Відомий український співак Олег Винник розповів про важку втрату в його житті.

Співак поділився, що у нього померла рідна людина – ним стала сестра його бек-вокалістки Таюне, яку багато хто вважає дружиною виконавця.

В інтерв'ю для Зірковий шлях Олег Винник розповів, що у нього своєрідне ставлення до грошей, адже одного разу вони вирішили долю близької йому людини. Тоді у нього таких коштів не було і вона померла.

"Коли вмирав твій рідний чоловік, потрібно було 50 тисяч євро. На операцію. Все інше - філософія", - заявив Винник, зазначивши, що це була рідна сестра Таюне, яка померла від раку.

Коли трапилася біда, поруч з цим захворіла мама Таюне - у неї стався інфаркт. Саме тоді, у важкий період життя для обох, Винник написав жінці пісню Солодкі сльози.

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Щодо Таюне (справжнє ім'я - Таїсія Святко), яку вважають коханою виконавця, то він вірить в неї як сольну артистку і вже готує для неї репертуар.

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"Я знав, що рано чи пізно це трапиться, але не очікував, що буду причетний до цього", – поділився Винник, але про особисте просто промовчав.

Раніше розповідали, що відома українська телеведуча і актриса Світлана Вольнова зробила відверте зізнання про трагедію, яка справила на неї сильно вплив і змінила життя.