УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Чоловік Маші Єфросиніної побився заради неї з 12 величезними молодиками

18 січня 2022, 19:11

Неприємна ситуація сталася з подружньою парою в Амстердамі.

false
Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром Хромаєвим / instagram.com/mashaefrosinina

Телеведуча і громадський діяч Маша Єфросиніна розповіла одну з найстрашніших історій в її житті, через яку вона не любить Амстердам.

Ведуча брала інтерв'ю в українського професійного боксера Олександра Усика. На початку розмови Єфросиніна провела невелике бліц-опитування, яке закінчила ситуативним питанням.

Щоб правильно сформулювати його, ведуча поділилася історією зі свого життя, яку вважає однією з найстрашніших.

"Ми з Тимуром в новорічну ніч були в Амстердамі. Величезна кількість людей на вулиці, опівночі, всі гуляють, всі в будь-яких станах, які там можливі. І нам на зустріч йшла компанія напевно чоловік 12 твого зросту (мається на увазі зріст Олександра Усика - 1.91 м - прим. редактора) хлопців афроамериканців. І один з них взяв і схопив мене за п'яту точку. І мій Тимур, розвернувшись, прям поліз у бійку з цими дванадцятьма людьми. Це одна з найстрашніших сцен у моєму житті. Тому що, звичайно, Нового року з тих пір не було, я ненавиджу Амстердам, і дуже переживала, що вони його просто вб'ють. Але поліція була поруч",- розповіла Єфросиніна.

На питання "Якщо на вулиці при тобі пристають до твоєї дружини, твоя реакція" Усик відповів, що міг би завдати удару одному з цих людей.

Реклама

читайте також"Торкаюся до нього щоранку": Маша Єфросиніна вразила фото в білизні

Раніше Маша Полякова, старша дочка співачки Олі Полякової, оригінально привітала маму з Днем народження.

Інші цікаві новини:

viber
шоу-бізнес Маша Єфросиніна новини шоу бізнесу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Місячний гороскоп на тиждень 17-23 січня: Близнюкам – борги, Терезам-спокуси, Козерогам-доленосні рішенняМісячний гороскоп на тиждень 17-23 січня: Близнюкам – борги, Терезам-спокуси, Козерогам-доленосні рішення Найсмачніші пиріжки з яйцем і зеленою цибулею: готувати всього 10 хвилинНайсмачніші пиріжки з яйцем і зеленою цибулею: готувати всього 10 хвилин "Я складаюся з манго": Злата Огневич в бікіні розсунула ноги і показала фанатам свої татуювання"Я складаюся з манго": Злата Огневич в бікіні розсунула ноги і показала фанатам свої татуювання Прикмети на 18 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 18 січня: що не можна робити і як не потрапити в біду Потужні магнітні бурі в січні 2022 розтягнуться на три дніПотужні магнітні бурі в січні 2022 розтягнуться на три дні
20:37

Рада так любов: названі кращі пари за знаком Зодіаку

20:29

Під Києвом продають замок в готичному стилі: йому ніколи не буде потрібен ремонт - фотоФотоВідео

19:58

У центрі Києва продають квартиру-палаццо за 1 млн доларів - у мережі її розкритикувалиФотоВідео

19:50

ПП-2 стане яблуком розбрату між США та ФРН: Берлін не наважиться вдарити по трубі Газпрому – BloombergВідео

19:49

Водохреща на Донбасі: окупанти готують провокаційний обстріл вірянВідео

Реклама
19:31

Страшна пожежа на Чернігівщині: загинули троє дітей п'яти і чотирьох роківВідео

19:30

Жорстоко били і погрожували закопати: під Запоріжжям трапилася трагедія з 14-річним підліткомВідео

19:29

МЗС про агресію Росії: українці перемагають, коли "тримають голову холодною"Відео

19:22

РФ ставить ультиматум, а Захід не поспішає з ударом у відповідь: чим небезпечна ситуація для УкраїниПогляд

19:12

Прогноз магнітних бур на лютий 2022: коли потрібно подбати про тискВідео

19:11

Чоловік Маші Єфросиніної побився заради неї з 12 величезними молодикамиВідео

19:07

Гороскоп на завтра, 19 січня 2022: Близнюкам – суперники, Терезам - спокуси, Козерогам - ворогиВідео

18:53

Фермер із Закарпаття по всьому світу купив сотню оленів, щоб поповнити фауну лісу КарпатВідео

18:52

Тиск на Україну та реалізація "Мінська" щодо Донбасу: у Росії вибухнули вимогою до СШАВідео

18:43

Німеччина не постачатиме зброю Україні: Шольц має намір зупинити РФ за допомогою дипломатіїВідео

18:19

Ціни на газ в Україні вбивають скляну галузь - 12 тисяч людей під загрозою безробіттяВідео

18:11

На голлівудську актрису напав ведмідь на знімальному майданчику

18:07

Люди боялися підійти: у Чернівцях посеред вулиці знайшли справжнього пітонаВідео

18:07

Грошова удача і будинок повна чаша: топ-4 знака, які в рік Тигра не будуть ні в чому собі відмовлятиВідео

17:44

Український шоумен Анатолій Анатоліч став жертвою американських бездомних

Реклама
17:40

Україна та НАТО - учасники перемовин щодо безпеки: США назвали Росії умовуВідео

17:31

"Я - звичайний, а ти - конкретний": Гордон і Комаровський обмінялися компліментамиВідео

17:19

Як прибрати жировик на обличчі в домашніх умовах і у косметолога

17:09

Комаровський назвав ліки, які повинні бути в домашній аптечці

17:06

Погода зовсім нікуди: диспетчери розгортають літаки з Києва до Львова

17:02

Британія доставила озброєння в Україну в обхід Німеччини: в МЗС роз'яснили плутанинуВідео

16:59

72-річну Аллу Пугачову жорстоко розкритикували за невдале селфі

16:42

Прикмети на 20 січня: що не можна робити в день Іоанна і як не потрапити в бідуВідео

16:31

Moderna розробляє єдину вакцину від грипу та COVID-19: коли вона з’явитьсяВідео

16:29

"Готові до серйозного діалогу": Німеччина закликала РФ забрати війська від українського кордонуВідео

16:26

Залишила дитину в горах сміття: у Запоріжжі померло немовля, якого мати кинула в гостях

16:10

Кармічні вузли змінюють знак на півтора року: Левам - успіх у кар'єрі, Терезам - великі гроші, Козерогам - любовВідео

16:07

"Інфекція не зникне": у Pfizer розповіли, що і коли поверне світ до колишнього життяВідео

16:00

В Україні злетіли ціни на паливоВідео

15:54

"Птахівництво під загрозою колапсу": українцям розповіли, що буде з цінами на куряче м'ясоВідео

15:39

Яке масло може продовжити життя - коментар вчених

15:19

Alyona Alyona оголила груди і розповіла про небезпеку онкологічних захворювань

15:15

Прикмети на Водохреща 19 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:14

Нежить, головний біль і втома: у МОЗ назвали симптоми коронавірусу ОмікронВідео

14:51

Ворожіння на Водохреща 2022: на долю, здійснення бажань і судженого

Реклама
14:37

Блінкен летить в Україну на зустріч із Зеленським: у Держдепі оприлюднили мету візитуВідео

14:36

У Миколаєві студент жорстоко вбив перехожого

14:36

У Нацбанку розповіли, чому різко впав курс гривні

14:33

Китайський Новий рік 2022: дата, традиції і заборони святаВідео

14:30

Ердоган не вірить у вторгнення РФ в Україну, але з Путіним переговоритьВідео

14:12

Скандал у київському ресторані: заклад перепросив за вибиті зуби, а за ображену дитину – ні

14:11

"На дорогах - ожеледь, на трасах - каша": синоптик попередила про похолодання в Україні

14:05

"Нікуди не їхав": Назарбаєв перервав мовчання і вперше виступив зі зверненнямВідео

14:03

У Європарламенту новий президент: пост вперше за 20 років дістався жінці

13:54

Мінінфраструктури жорстко ламає корупційні схеми наживи на моряках - міністр

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти