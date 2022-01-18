Чоловік Маші Єфросиніної побився заради неї з 12 величезними молодиками

Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром Хромаєвим / instagram.com/mashaefrosinina

Телеведуча і громадський діяч Маша Єфросиніна розповіла одну з найстрашніших історій в її житті, через яку вона не любить Амстердам.

Ведуча брала інтерв'ю в українського професійного боксера Олександра Усика. На початку розмови Єфросиніна провела невелике бліц-опитування, яке закінчила ситуативним питанням.

Щоб правильно сформулювати його, ведуча поділилася історією зі свого життя, яку вважає однією з найстрашніших.

"Ми з Тимуром в новорічну ніч були в Амстердамі. Величезна кількість людей на вулиці, опівночі, всі гуляють, всі в будь-яких станах, які там можливі. І нам на зустріч йшла компанія напевно чоловік 12 твого зросту (мається на увазі зріст Олександра Усика - 1.91 м - прим. редактора) хлопців афроамериканців. І один з них взяв і схопив мене за п'яту точку. І мій Тимур, розвернувшись, прям поліз у бійку з цими дванадцятьма людьми. Це одна з найстрашніших сцен у моєму житті. Тому що, звичайно, Нового року з тих пір не було, я ненавиджу Амстердам, і дуже переживала, що вони його просто вб'ють. Але поліція була поруч",- розповіла Єфросиніна.

На питання "Якщо на вулиці при тобі пристають до твоєї дружини, твоя реакція" Усик відповів, що міг би завдати удару одному з цих людей.

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