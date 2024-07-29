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"Може, не приходьте на концерти": Данилко - про зауваження щодо російськомовних пісень

Яна Ставська
29 липня 2024, 19:53
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При цьому співак із розумінням ставиться до тих, хто просить його не співати російськомовних пісень або перейти на українську мову спілкування.
'Може, не приходьте на концерти': Данилко - про зауваження щодо російськомовних пісень
Данилко однозначно відповів на мовне запитання / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Інстаграм Данилка

Співак Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) дав зрозуміти, що не збирається перекладати свої російськомовні пісні на українську, оскільки, на його думку, буде втрачено їхню суть. Ба більше, артист не вважає російську - мовою агресора, а тільки засобом комунікації.

В інтерв'ю проєкту LTV Ziņu dienests Данилко пояснив, що спілкується російською, зокрема, з іноземними друзями-колегами.

"Якби не російська мова, як би я міг розмовляти з Лаймою (Вайкуле, - Главред)? Вона не знає української, я не знаю латиської. Вона б сказала: "Добрий ранок!" І на цьому закінчилася вся справа. Це (мовне питання, - Главред) часто використовують. Вони по-своєму мають рацію. Але в мене своє ставлення до цього. Коли мені кажуть: "Ти розмовляєш мовою агресора". Я кажу: "А може, агресор розмовляє російською мовою?" Розумієте різницю? Мова дана для комунікації", - висловився зірка.

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Данилко також не збирається перекладати свої пісні. А згодом і геть заявив, що його російська - це більше полтавський діалект.

"Вони (пісні, - Главред) написані так, як вони написані мною. Але більшість. Це така полтавська... Україна ж велика, вона дуже відрізняється... А в Полтаві ось така суміш російсько-української, суржик. Я колись цього навіть соромився. Я навіть зараз усе одно кажу: хлопці, це діалект, це особливості нашої області. Чого це я буду себе ламати? Я наголошую: мова дана, щоб ми розуміли одне одного. А її використовують просто в політичних цілях", - додав артист.

Співак поставився з розумінням, що українці живуть у складний час, коли питання російської мови їх особливо дратує. Але водночас дав дивну пораду своїм деяким шанувальникам.

"Такий складний час, люди дуже складно живуть. Психіка порушена, всі роздратовані... Ну, тоді, може, не приходьте на ці концерти. Але спеціально перекладати те, що не перекладається... Ось мене попросили на одному концерті не співати російською мовою. Я виставив програму - я не співав російською мовою. І люди почали кричати", - пояснив Данилко.

Українська зірка наголосив, що не любить, коли його хтось примушує до вчинення якихось дій.

"Кажу: не треба мене змушувати. Мова - це поступово, це еволюція. Має пройти час, я думаю, новому поколінню буде легше. Я навіть плутаюся, коли переходжу на російську чи українську. Я все одно залишився з Радянського Союзу. Це не вибити. Ось ми в цьому росли", - закінчив співак.

Хто такий Андрій Данилко?

Андрій Данилко - український співак, актор, композитор, поет-пісняр. Виступає особисто або як травесті-артист під жіночим псевдонімом Вєрка Сердючка. У цьому амплуа представляв Україну на Євробаченні-2007 з піснею "Dancing Lasha Tumbai" (2-е місце). Народний артист України (2008). Випустив 4 студійні альбоми, 2 міні-альбоми та 22 відеокліпи. На телебаченні від свого імені та в арт-образі Сердючки з'явився в таких проєктах, як "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", тощо.

Андрій Данилко - питання мови

Уже покійна мовознавиця Ірина Фаріон та артист Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) колись публічно вступили в перепалку через те, що співак використовує суржик.

Фаріон не сподобалося, що на нещодавньому концерті Данилко виконав свої російськомовні хіти. Мовознавиця тоді не змогла промовчати і назвала артиста "представником кризи української культури".

Співак же вирішив відповісти на звинувачення прямо на своєму концерті в Одесі.

"Ви знаєте, пані Фаріон, а ви - вареники з тирсою", - сказав Андрій.

До цього Данилко розлютив фанатів на концерті виконанням російськомовного хіта. Ведуча Євробачення Анна Тульєва не захотіла слухати російськомовні пісні та поїхала додому.

Як писав Главред, Данилко ще раніше опинився в центрі скандалу після того, як пообнімався зі скандальним російським блогером (і колишнім учасником реаліті-шоу "Дом-2") Рустамом Солнцевим.

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війна в Україні українська мова російська мова Андрій Данилко війна Росії та України
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