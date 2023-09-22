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"Так і тягне до "хорошим російським": Данилко отримав на горіхи в Мережі за обійми з російським блогером

Дмитро Відоменко
22 вересня 2023, 12:57 оновлено 22 вересня, 12:59
Український шоумен Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, опинився в центрі скандалу після обіймів з росіянином Рустамом Солнцевим.
Сердючка, Гоген Солнцев
Андрій Данилко потрапив у скандал, коли пообнімався з росіянином Рустамом Солнцевим / колаж Главред, фото УНІАН і Instagram

Відомий український шоумен і комік Андрій Данилко (він же Вєрка Сердючка), опинився в центрі скандалу після того, як пообнімався зі скандальним російським блогером (і колишнім учасником реаліті-шоу "Дім-2") Рустамом Солнцевим. Спільні фото той опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

За обійми з росіянином Данилком жорстко розпік український блогер Олексій Голобуцький. І також дорікнув артисту в тому, що він нібито дає благодійні концерти, але не публікує звіти про зібрані кошти на підтримку ЗСУ.

"Це вже не перший подібний зашквар Данилка-Сердючки. В Україні він старанно вибудовує собі патріотичний Імідж, а за кордоном його так і тягне до "хорошим російським". Всі свої виступи в Європі та Америці Данилко Сердючка позиціонує як благодійні. Чому немає інформації і звіту про суму зібраних коштів і куди вони були перераховані?", - написав він.

відео дня

У відповідь в команді артиста прокоментували для порталу УНІАН зустріч Данилка з Солнцевим і відзначили, що той виступає проти війни і засуджує криваву політику російського диктатора Володимира Путіна. У Данилка також повідомили, що Солнцев давно знайомий з артистом і після концерту той прийшов в гримерну, щоб подякувати йому за виступ.

"Про який скандал тут може йти мова? Особливо враховуючи антивоєнну і антипутінську позицію Солнцева. Та й хто з шанувальників російської агресії прийде на концерт під ліричною назвою Путін ,щоб ти [помер - Главред]? Просто комусь треба влаштовувати скандали, щоб не випадати з мережі. А ми будемо продовжувати робити свою справу", — значиться в офіційній заяві команди Данилко.

Данилко, Солнцев

Крім того, представники артиста додали, що він цілком законно виїжджає за кордон. Мінкульт офіційно оформляють Данилко - для проведення благодійних концертів, а виручені гроші артист перераховує українській армії.

"Я не розумію, чому Андрій Михайлович повинен звітувати про це перед кожним блогером? Він витрачає дуже багато грошей на допомогу Україні. У тому числі він продав автомобіль Фредді Мерк'юрі за 11 мільйонів гривень і перерахував їх Superhumans. Більш того, в Америці проводилися Аукціони, ми збирали гроші на дрони. Ми це не публікуємо в соцмережах, тому що не хочемо робити це публічно", - сказав менеджер Данилко.

Нагадаємо, раніше співак і композитор Андрій Данилко під час участі в конкурсі Євробачення підсвідомо змінив слова пісні, яку виконував, і замість "лаша, тумбай", проспівав" Раша, гудбай", чим викликав гнів у Росії, яка потім напала на Україну.

Раніше також Вєрка Сердючка влаштувала пожежу і втратила туфлі на сцені Євробачення 2023. Пісня Dancing Lasha Tumbai сьогодні знову прозвучала на сцені Євробачення в Ліверпулі.

До того російський гуморист Максим Галкін, який підтримав Україну у кривавій війні з Росією, показав несподіване фото своєї дружини Алли Пугачової. На фото співачка і дружина Галкіна танцює в легкому літньому платті, грайливо піднімаючи поділ. "Одна з улюблених фотографій. Два роки тому на моєму 45-Річчі", - підписав фото сам гуморист.

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Вєрка Сердючка Андрій Данилко новини шоу бізнесу
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