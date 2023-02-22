Моніка Беллуччі завела роман з оскароносним режисером

Гаряча італійка коротає дні в компанії колишнього чоловіка Хелени Бонем Картер.

Тім Бертон і Моніка Беллуччі закрутили роман - ЗМІ / ua.depositphotos.com, imdb.com

Таблоїди гудуть від чуток про новий зірковий роман: 58-річна акторка, модель і секс-символ всієї Італії Моніка Беллуччі зустрічається з 64-річним оскароносним американським режисером Тімом Бертоном.

Про це повідомляє французьке видання Paris Match з посиланням на власні джерела. Бертон і Беллучі зустрілися в жовтні минулого року з нагоди кінофестивалю Люм'єр в Ліоні. З тих пір пара нерозлучна.

Останнім обранцем італійської акторки був художник Ніколя Лефевр. Їх роман закінчився в 2019 році. Режисер був самотнім з 2014 року, коли він та його супутниця життя, британська акторка Хелена Бонем Картер, вирішили розлучитися.

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Як пара Бертон і Беллуччі уникають публічності. Вони разом лише 4 місяці і поки не готові коментувати свої стосунки. Ніяких заяв також не робили і їх офіційні представники в ЗМІ.

Вважається, що жінки Бертона мають сильний вплив на його творчість, настрій і стиль якої міг змінюватися від коханої до коханої. Цікаво, чи варто чекати шанувальникам режисера нових оригінальних картин у його виконанні, на які його надихне гаряча італійка.

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