Молодята у вишиванках: 37-річна зірка Жіночого кварталу вперше вийшла заміж

Ірина Сопонару показала перші кадри з весільної церемонії.

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Ірина Сопонару вийшла заміж - Ірина Сопонару фото з весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com/irinasoponaru

37-річна українська акторка і гумористка Ірина Сопонару вперше вийшла заміж. Її обранцем став британець на ім'я Різ. Разом пара близько трьох років, з яких рік вони були заручені - коханий освідчився артистці в травні 2023 року.

Про те, що вона розпрощалася зі своїм холостяцьким життям, Сопонару повідомила у своєму блозі в Instagram. Вона також опублікувала перші фотографії з весільної церемонії.

Розпис Ірини та Різа відбувся в Україні в присутності батьків нареченої. Гості та наречений були одягнені у святкові вишиванки. Сопонару виходила заміж без фати в білій сукні, яка також була прикрашена світлою вишивкою.

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"Приймаємо вітання", - коротко підписала знімки щаслива Ірина Сопонару. Добрі побажання в такий особливий для артистки день уже залишили Анатолій Анатоліч, Ольга Сумська, Марта Адамчук та ін.

Ірина Сопонару вийшла заміж - Ірина Сопонару фото з весілля / instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару вийшла заміж - Ірина Сопонару фото з весілля / instagram.com/irinasoponaru

Хто така Ірина Сопонару? Ірина Сопонару - українська акторка, комік, ведуча. Найбільш відома участю в гумористичних шоу "Жіночий квартал" і "Ліга сміху", і в скетч-комедії "Країна У". Веде власний Youtube-канал SoponaruTV.

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