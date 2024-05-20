Молодята у вишиванках: 37-річна зірка Жіночого кварталу вперше вийшла заміж

37-річна українська акторка і гумористка Ірина Сопонару вперше вийшла заміж. Її обранцем став британець на ім'я Різ. Разом пара близько трьох років, з яких рік вони були заручені - коханий освідчився артистці в травні 2023 року.
Про те, що вона розпрощалася зі своїм холостяцьким життям, Сопонару повідомила у своєму блозі в Instagram. Вона також опублікувала перші фотографії з весільної церемонії.
Розпис Ірини та Різа відбувся в Україні в присутності батьків нареченої. Гості та наречений були одягнені у святкові вишиванки. Сопонару виходила заміж без фати в білій сукні, яка також була прикрашена світлою вишивкою.
"Приймаємо вітання", - коротко підписала знімки щаслива Ірина Сопонару. Добрі побажання в такий особливий для артистки день уже залишили Анатолій Анатоліч, Ольга Сумська, Марта Адамчук та ін.
Хто така Ірина Сопонару?
Ірина Сопонару - українська акторка, комік, ведуча. Найбільш відома участю в гумористичних шоу "Жіночий квартал" і "Ліга сміху", і в скетч-комедії "Країна У". Веде власний Youtube-канал SoponaruTV.
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