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Молодий і перспективний: названо нового ймовірного "Джеймса Бонда" - ЗМІ

Анна Підгорна
20 березня 2024, 01:30
З чуток, кінопродюсер у захваті від головного кандидата на роль агента 007.
Аарон Тейлор-Джонсон, Деніел Крейг
Новий Джеймс Бонд - Аарон Тейлор-Джонсон може знятися в "бондіані" / колаж: Главред, фото: imdb.com

Останній, 25-ий із фільмів класичної "бондіани" вийшов на екрани 2021 року. Джеймса Бонда, агента 007 і супершпигуна з Мі-6, придуманого письменником Яном Флемінгом, зіграв британський актор Деніел Крейг.

Кінокомпанія Eon Productions, яка займається режисурою фільмів про Джеймса Бонда, за чутками, готова розпочати зйомки нової частини вже цього року. Як повідомляє Daily Mail, кінопродюсер Барбара Брокколі вже знайшла ідеальну заміну Крейгу. У ролі нового агента 007 вона бачить молодого британського актора Аарона Тейлор-Джонсона.

"Наразі Аарон Тейлор-Джонсон є фаворитом на культову роль, він є першим вибором для Барбари Брокколі - він той, кого потрібно перевершити", - цитує видання інсайдерів.

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Ба більше: за даними The Sun, Аарон Тейлор-Джонсон уже отримав від Eon запрошення, і найближчим часом компанія буде готова оголосити ім'я нового Джеймса Бонда.

"Бонд - це робота Аарона, якщо він захоче її прийняти. Офіційна пропозиція на столі, і всі чекають відповіді. Що стосується Eon, Аарон збирається підписати свій контракт найближчими днями, і вони можуть почати готуватися до великого оголошення", - повідомляє The Sun.

Хто такий Аарон Тейлор-Джонсон?

Аарон Тейлор-Джонсон - британський актор. Лауреат премії "Золотий Глобус" (2017). Найбільш відомий ролями у фільмах "Стати Джоном Ленноном" (2009), "Пипець" і "Пипець-2" (2010, 2013), "Анна Кареніна" (2012), "Ґодзілла" (2014), "Месники: Ера Альтрона" (2015), "Нічні звірі" (2016).

Раніше в мережі з'явилося фото Джекі Чана, який сильно здав. 69-річна кінолегенда в житті сильно відрізняється від звичного всім образу, і зараз, за чутками, готується до ролі в новому амплуа.

Також дружина Роберта Дауні-молодшого, продюсер Сьюзан Левін, розкрила секрет їхнього ідеального шлюбу, який триває вже майже 20 років. Їхня сім'я суворо дотримується одного правила, яке, на думку жінки, і зберігає мир у їхньому союзі.

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