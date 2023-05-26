'Могли спалити Osocor': Кондратюк жорстко прокоментував скасований концерт Лободи

Ігор Кондратюк різко прокоментував скандал навколо виступу Світлани Лободи, який мав відбутися в столиці.

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/ Колаж: Главред, фото: Главред, скріншот: instagram.com/lobodaofficial

Відомий продюсер Ігор Кондратюк жорстко висловився про скандал, що розгорівся навколо концерту співачки Світлани Лободи 25 серпняв Києві, який, врешті, скасували.

Кондратюк наголосив, що скасування концерту – найменше зло, яке могло статися на тлі всієї цієї ситуації. Продюсер наголосив, що розлючені українці могли просто спалити концертний майданчик Osocor Residence, де мав відбутися захід.

"Це так само недолуго, як ті недолугі люди, які привезли Басту 2021 року до Києва. Це мінімальна реакція. Хай радіють, що не спалили Osocor у першу ж ніч після появи оголошення. І це не є ніяка не екстремістська заява. Я відкрив рота, коли побачив, що таке можливо! В Osocor повинен бути другий день народження цього комплексу, день, коли вони скасували концерт Лободи", - сказав Кондратюк у коментарі Телеграфу.

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Продюсер наголосив, що ми не маємо підтримувати тих людей, які підтримували країну-агресорку Росію від 2014 року. Лобода ж не лише мешкала, а й виступала в РФ після 2014 року. Кондратюк зауважив, що свідомі українці на цей концерт би не прийшли.

"Люди, які зараз в окопах не перший місяць, ходили по коліна в воді, мерзли взимку, коли вони побачать, що Свєта Лобода буде трясти своєю дупою десь під Києвом для зрозуміло якої публіки… Туди ж не підуть ветерани, нормально налаштовані громадяни, туди підуть ті, кому реально все по барабану, включаючи те, яка влада буде в їхній державі. Ці люди (захисники) цього не зрозуміють", – зазначив Кондратюк.

Також продюсер порадив Мінкульту створити такі собі "рекомендаційні листи", в яких зазначатиметься, кого не варто запрошувати на концерти і виступи яких артистів не рекомендовано влаштовувати.

Нагадаємо, що Світлана Лобода розповіла про свої російськомовні пісні. За словами Лободи, російськомовні пісні для неї всього лише інструмент комунікації та за нинішньої влади в Росії вона ніколи не повернеться з концертами.

Танцюрист Лободи отримав важке поранення у груди на фронті. Український актор, модель, колишній учасник балету співачки Світлани Лободи, а нині військовий Назар Грабар отримав важке поранення.

Лобода публічно розповіла про Пугачову і Галкіна після скандалу в Росії. Також співачка зізналася, що з початку війни вона не бачилася ні з Галкіним, якого визнали в Росії іноагентом, ні з Пугачовою.

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