"Не готова відмовитися": Лобода здивувала новою заявою про РФ

За словами Світлани Лободи, російськомовні пісні для неї всього лише інструмент комунікації.

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Світлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Співачка Світлана Лобода з початку масштабного вторгнення військ РФ в Україну покинула країну-агресорку і змінила репертуар.

Артистка випустила новий альбом, до якого увійшли безліч нових пісень українською мовою. В інтерв'ю Главреду Лобода зізналася, що відмовлятися від своїх російських пісень вона не має наміру.

"Сьогодні весь мій російськомовний репертуар в Україні обмежений і я розумію чому - такі історичні обставини. Я поділяю значимість української мови сьогодні - це щит, це броня. Я підтримую це. Нових україномовних пісень у моєму репертуарі стало в рази більше, а буде ще більше. Мій російськомовний матеріал - це історія мене, яку я не хочу переписувати", - заявила співачка Главреду.

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Співачка зазначила, що для неї російська мова - це всього лише інструмент комунікації.

"Я буду використовувати його і далі, оскільки не готова відмовитися від своїх шанувальників по всьому світу", - заявила співачка.

При цьому артистка зізналася, що за нинішньої влади в Росії вона ніколи не повернеться з концертами.

"Що стосується концертів, моя позиція незмінна - за нинішньої влади ніякі мої виступи там неможливі", - додала вона.

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