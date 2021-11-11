У Софії Ротару підозрюють хворобу Паркінсона

У Софії Ротару здає здоров'я / instagram.com/sofiarotaru.official

У 74-річної співачки Софії Ротару підозрюють важку недугу. Артистка ретельно приховує симптоми, схожі на хворобу Паркінсона.

На відео, опублікованому на честь церемонії нагородження "Національна легенда України", видно, що Софія Михайлівна, яка сиділа в залі, дивно посмикує головою.

На зйомках із закритої вечірки в Берліні, де співачка виступала в якості запрошеного гостя, також помітно, що Ротару насилу утримує мікрофон в тремтячих руках.

За даними ознаками в мережі стали підозрювати, що Софію Михайлівну вразила хвороба Паркінсона - хронічне неврологічне захворювання, яким страждають переважно особи старшої вікової групи. До основних симптомів зараховують тремор, який проявляється у Софії Михайлівни.

Сама артистка стан свого здоров'я не коментує, а її сестра - Ауріка Ротару, впевнено заявляє, що зі співачкою все гаразд.

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Раніше в мережі з'явилися фото, як Софія Ротару виглядає без гриму і ретуші.

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