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"Мені страшно, що у мене є червона мітка диявола": співачка з РФ мріє стати громадянкою України

14 травня 2022, 19:12

Артистка давно вважає Київ своїм справжнім домом.

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Юлія Юріна вважає себе українкою і мріє позбутися паспорта РФ / instagram.com/yurina_yuyu

Співачка Юлія Юріна до 18 років жила в росії, потім свідомо переїхала в Україну і тут будувала своє життя і кар'єру.

"Всі знають мою історію, що я людина з кривавим паспортом. У 18 років я зробила свідомий вибір — переїхала жити в Україну. Я вступила до ВНЗ, одружилася, тут моя сім’я, мої друзі. У моєму свідомому віці вибір країни та міста, де я хочу жити — це Україна та Київ", - каже вона.

Сьогодні артистка залишається в Києві, який називає своїм домом, активно волонтерить на благо постраждалих від російської агресії, і мріє позбутися паспорта рф.

"Я не вважаю себе росіянкою, бо 10 років живу в Україні, тут же плачу податки, тут мій гурт, тут мій чоловік, все моє життя. Мені дуже страшно, що в мене є червона мітка диявола, цей паспорт, через яку мене судитимуть. Тому що навіть коли ми з чоловіком виїжджали на Занзібар на Новий рік, всі місцеві дуже погано відгукувалися про росіян. Куди б не приїхали росіяни — їх усюди не люблять. І для мене це зараз головна проблема, мені треба змінити громадянство, бо я не вважаю себе причетною до тих росіян, які в Росії. Я українка і мені не хочеться бути під впливом їхньої репутації. Це не моя репутація, це їхня репутація", - розповідає Юріна в інтерв'ю для LiRoom.

Вона зізнається: все, що у неї є, в Україні - коханий чоловік, будинок, кар'єра, сім'я, друзі. Батьки співачки живуть в росії і повністю довіряють російській пропаганді. З батьком Юріна не спілкується близько 6 років, бабуся - людина радянського гарту, але завжди розумна мама також піддалася поганому впливу і не вірить доньці.

"Найбільше мене розчарувала мама. Доки в Росії не заблокували інстаграм, вона слідкувала за мною та ніби як адекватно зі мною спілкувалася. В мене було враження, що вона усе розуміє. А потім вона мені подзвонила та почала розповідати про біологічну зброю, наркотики для військових, неофашистів, про те, як українці стріляють у своїх же, президента-клоуна і т.д.. Я ще ніколи так сильно не захищала Зеленського, як у той раз", - згадує співачка.

Юлія Юріна (ЮЮ) відома участю в шоу Голос Країни у складі команди Івана Дорна. Також була частиною дуету YUKO (зі Стасом Корольовим). Брала участь у нацвідборі на конкурс Євробачення від України (де вперше публічно зізналася, що мріє про зміну громадянства на українське).

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Раніше Володимир Дантес розповів про сестру, яка є громадянкою рф - вона втекла з країни, а тепер мріє позбутися тягаря російського паспорту.

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