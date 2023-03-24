Міка Ньютон прореагувала на можливий плагіат шведкою Loreen її пісні для Євробачення-2023

Співачку Loreen, яка поїде на Євробачення-2023, в Мережі звинуватили в плагіаті пісні української співачки Мікі Ньютон. Але українка плагіату не побачила.

Loreen і Міка Ньютон / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Українська співачка Міка Ньютон прямо заявила фоловерам в InstaStories про те, що не сприйняла трек Tattoo, з яким шведська співачка Loreen виступатиме на Євробаченні-2023, як плагіат своєї пісні 2005 року "В полоні".

"Я не буду це коментувати. Я не хочу починати драму. Мені це не потрібно! І Я бажаю Loreen знову перемогти на Євробаченні. Життя занадто коротке, щоб сперечатися про пісні, звучать вони однаково чи ні. Хтось із вас думає, що так. Хтось - ні. Моя пісня вийшла в 2005 році. Будь ласка, припиніть закидати мене повідомленнями і відмітками. Давайте підтримувати один одного", - звернулася Ньютон до аудиторії.

До слова, після того, як стала відомо, що саме Loreen поїде від Швеції на Євробачення-2023 (до слова, в 2012 році вона вже вигравала конкурс), ця скандинавська країна відразу піднялася в котируваннях букмекерів на перемогу. Зараз вони дають 47,17% шансів на те, що Швеція переможе. Україна тепер опустилася на другу позицію з коефіцієнтом 14,29%. А третє місце, на думку букмекерів, може зайняти Фінляндія (13,89%).

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Коли пройде Євробачення 2023

67-й Міжнародний пісенний конкурс Євробачення пройде 9 і 11 травня у Великобританії (Ліверпуль) на арені m&s Bank Arena.

13 травня відбудеться грандіозний фінал.

Варто відзначити, що Євробачення повинно було пройти в Україні, після перемоги на торішньому конкурсі українського фолк-хоп-колективу Kalush, однак через війну проведення конкурсу в нашій країні стало неможливим.

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