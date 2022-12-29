УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Melovin потрапив у серйозну ДТП: "З другим народженням мене"

29 грудня 2022, 16:43
Костянтин Бочаров травмував коліно та голову.
Melovin
Melovin потрапив у ДТП на таксі / УНІАН

Український співак Melovin (справжнє ім'я - Костянтин Бочаров) потрапив у Києві в ДТП. Ця подія настільки вразила артиста, що він назвав її своїм "другим народженням".

У соціальних мережах Twitter та Instagram Мел показав, у що перетворилося таксі, в якому він їхав за новорічними покупками. У машину з боку водія врізався мінівен біля одного зі столичних магазинів Епіцентр.

"Відсвяткую цей день, як ще один День народження. Голова болить і коліно. Але дякую Всесвіту, що живий", - підписав Melovin фотографію з понівеченими машинами.

Цей же кадр з іншого ракурсу він показав в Twitter: "З другим народженням мене. Всім брют за мій рахунок. І такі поїздки на таксі бувають. Бусік врізався в нас біля епіку, їхав купляти подарунки та іграшки на ялинку. Болить голова, болить коліно, водію міцного здоров‘я, буває все, добре що живі. P.S. куплю іграшки вже в Одесі".

Артист та водії, на щастя, отримали лише незначні пошкодження.

Melovin потрапив у ДТП
Melovin потрапив у ДТП / instagram.com/melovin_official, twitter.com/_MELOVIN_

Раніше стало відомо, що латиська співачка Лайма Вайкуле, на знак протесту проти військової політики РФ та війни в Україні, вирішила відмовитися від російської мови.

Також західні ЗМІ опублікували справжню причину, чому британського актора Генрі Кавілла звільнили з серіалу Відьмак, де той грав головну роль. За словами інсайдерів, на знімальному майданчику "Геральт" поводився вкрай токсично з жінками.

Інші новини:

шоу-бізнес Melovin Костянтин Бочаров новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:52

Favbet Foundation передав розвідникам рації, прилади нічного бачення, квадрокоптери

16:47

Гроші потрібні ЗСУ: в Україні відверто розповіли, якими будуть соціальні виплати у 2023 роціВідео

16:43

Melovin потрапив у серйозну ДТП: "З другим народженням мене"

16:36

"Стовідсотковий збіг": візит Зеленського до США був дуже успішним - подробиці від ЄрмакаВідео

16:30

У яку воду потрібно класти м'ясо для холодця чи супу: хитрість, яка зробить смак страв феєричнимВідео

Реклама
16:08

У РФ закінчуються ракети: Буданов пояснив, коли потужність атак суттєво зменшитьсяВідео

16:07

"Ми так до Варшави не дійдемо": російські пропагандисти пересобачились через бардак у війніВідео

15:32

"Це не питання тижнів": у Зеленського відповіли, скільки потрібно часу для відновлення після атакиВідео

15:32

Новорічний макіяж 2023: як привернути удачу в новому році за знаком Зодіаку за допомогою мейкапу

15:27

Фантастично смачний салат на Новий рік 2023: рецепт, який принесе всім успіхВідео

15:18

Будинок Андрія Бєднякова в Маріуполі знесли окупанти: ведучий поділився болючими кадрамиВідео

15:09

"Заткнися, мерзота": Соловйов забився в істериці після наїзду Гіркіна на ШойгуВідео

14:55

Україну чекає аномальний Новий рік: синоптики показали карту погодиВідео

14:49

У Росії раптово помер конструктор масштабної ракети "Ангара"Відео

14:37

У Білорусі впала ракета від ЗРК С-300 неподалік від кордону з УкраїноюВідео

14:22

Тут всіх дістав не пробігав: Меган Маркл отримала образливий "титул" як у Трампа та Каньє Веста

13:54

"Путін програє" : у ФРН прогнозують нові успіхи ЗСУ на полі боюВідео

13:51

"Місто як барабан, по якому б'ють палицею": Жадан вразив фото з БахмутаВідео

13:13

Журналісти виявили російські документи у депутатки міськради Сум – ЗМІ

13:04

Ворожа ракета влучила в будинок на Прикарпатті, що майже за 1000 км від РФВідео

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра 30 грудня 2022: зірки розповіли, кого чекають конфлікти, проблеми та чутки

12:58

Військові із Заходу відрадили ЗСУ від широкого контрнаступу на півдні - The Washington PostВідео

12:56

ЗСУ перейшли в наступ: з'явилися деталі просування під КремінноюВідео

12:35

Вірменія демонструє жести недоброї волі

12:28

Потужна відповідь ППО: збито 54 ракети РФ з 69 запущених по УкраїніВідео

12:13

У розвідці Британії пояснили, які проблеми росіян призводять до "бавовни" на базі ЕнгельсВідео

12:12

Кремль "профукав" $300-400 мільйонів: Арестович розповів про провал масштабної атаки РФВідео

12:09

Зимові свята 2023: календар зимових свят і вихідних

12:05

В яблучко: бійці НГУ збили крилату ракету РФ на підльоті до Києва - ефектне відеоВідео

12:01

Несподіваний позитив від воєнної авантюри Путіна: чи стане Україна членом НАТО та ЄС у 2023 роціВідео

11:45

Сергій Притула розповів, чому не впізнав брата, який звільняв Ірпінь від окупантів

11:41

24-річний військовий всиновив 8 сиріт, батьки яких підірвалися на міні: деталі трагедії на Житомирщині

11:40

Після ракетного удару в Києві без світла 40% споживачів - КличкоВідео

11:18

В Енгельсі прогриміли потужні вибухи: що відомо про нову атаку на авіабазу РФВідео

11:04

Відповідь за ракетний терор: на Брянщині знищено російську установку С-300Відео

10:38

Росія запустила дрони-камікадзе: Кім назвав напрямок атакиВідео

10:37

Постраждали троє людей, 16 ракет збито: деталі ракетного удару по КиєвуВідео

10:26

"Бавовна" на Запоріжжі: ЗСУ "затрьохсотили" 230 окупантівВідео

10:17

"Київ не готовий до діалогу": Лавров знову видав дурний шантаж з приводу мирних переговорівВідео

10:04

З днем народження подрузі - щирі вітання, красиві листівки і картинки близькій людині

Реклама
10:00

Військові отримали 1000 фільтрів для води від Олега Крота з "Фундації Течія"

09:44

Окупанти панікують через серію вибухів: у Бєлгороді, Брянську та Джанкої потужна "бавовна"Відео

09:43

Окупанти запустили по Україні понад 120 ракет – ПодолякВідео

09:26

РФ масовано атакує Україну, у багатьох містах відбулися сильні вибухи: що відомоВідео

09:21

"Напруга велика": експерт спрогнозував, які проблеми чекають країну-агресора в 2023-муВідео

09:17

Ракетний удар РФ: у Києві гримлять вибухи - що відомо про поранених та руйнуванняВідео

08:37

Масована ракетна атака: РФ запускає по Україні понад 100 ракет, буде кілька хвиль – ОП

08:35

Загроза зимового наступу окупантів: у США назвали ймовірний напрямокВідео

08:30

Що чекає українців до весниПогляд

08:24

Що подивитися на Новий Рік: добірка кращих святкових фільмівВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Мода та краса
Модні зачіскиНоворічний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
Новий рік 2023ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти