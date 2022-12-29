Melovin потрапив у серйозну ДТП: "З другим народженням мене"

Український співак Melovin (справжнє ім'я - Костянтин Бочаров) потрапив у Києві в ДТП. Ця подія настільки вразила артиста, що він назвав її своїм "другим народженням".
У соціальних мережах Twitter та Instagram Мел показав, у що перетворилося таксі, в якому він їхав за новорічними покупками. У машину з боку водія врізався мінівен біля одного зі столичних магазинів Епіцентр.
"Відсвяткую цей день, як ще один День народження. Голова болить і коліно. Але дякую Всесвіту, що живий", - підписав Melovin фотографію з понівеченими машинами.
Цей же кадр з іншого ракурсу він показав в Twitter: "З другим народженням мене. Всім брют за мій рахунок. І такі поїздки на таксі бувають. Бусік врізався в нас біля епіку, їхав купляти подарунки та іграшки на ялинку. Болить голова, болить коліно, водію міцного здоров‘я, буває все, добре що живі. P.S. куплю іграшки вже в Одесі".
Артист та водії, на щастя, отримали лише незначні пошкодження.
Раніше стало відомо, що латиська співачка Лайма Вайкуле, на знак протесту проти військової політики РФ та війни в Україні, вирішила відмовитися від російської мови.
Також західні ЗМІ опублікували справжню причину, чому британського актора Генрі Кавілла звільнили з серіалу Відьмак, де той грав головну роль. За словами інсайдерів, на знімальному майданчику "Геральт" поводився вкрай токсично з жінками.
Інші новини:
- Знову за своє: мовчунка Maruv затягнула розпливлася після пологів фігуру в прозорий корсет
- Скандальна українська піаністка, яка сильно любить терориста Путіна, пролетіла з концертом у Венеції
- "Я патріот своєї країни": Лобода розповіла, як війна вплинула на рішення виїхати з РФ