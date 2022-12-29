Melovin потрапив у серйозну ДТП: "З другим народженням мене"

Костянтин Бочаров травмував коліно та голову.

Melovin потрапив у ДТП на таксі / УНІАН

Український співак Melovin (справжнє ім'я - Костянтин Бочаров) потрапив у Києві в ДТП. Ця подія настільки вразила артиста, що він назвав її своїм "другим народженням".

У соціальних мережах Twitter та Instagram Мел показав, у що перетворилося таксі, в якому він їхав за новорічними покупками. У машину з боку водія врізався мінівен біля одного зі столичних магазинів Епіцентр.

"Відсвяткую цей день, як ще один День народження. Голова болить і коліно. Але дякую Всесвіту, що живий", - підписав Melovin фотографію з понівеченими машинами.

Цей же кадр з іншого ракурсу він показав в Twitter: "З другим народженням мене. Всім брют за мій рахунок. І такі поїздки на таксі бувають. Бусік врізався в нас біля епіку, їхав купляти подарунки та іграшки на ялинку. Болить голова, болить коліно, водію міцного здоров‘я, буває все, добре що живі. P.S. куплю іграшки вже в Одесі".

Артист та водії, на щастя, отримали лише незначні пошкодження.

Melovin потрапив у ДТП / instagram.com/melovin_official, twitter.com/_MELOVIN_

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