Тіна Кароль здивувала фанатів кардинальними змінами в зовнішності

Артистка показала зовсім інші очі, губи і ніс.
36-річна співачка Тіна Кароль прекрасно виглядає і в макіяжі і без нього.
Артистка не соромиться показувати свою природну красу і всіляко заперечує будь-яке втручання в її зовнішність. Хоч її часом і підозрюють у збільшенні губ і грудей, та пластиці носа, Кароль наполягає на натуральності свого вигляду.
Нещодавно вона поділилася кумедними кадрами, на яких показала, як могла б виглядати, якби "перекроїла" обличчя за останніми модними віяннями.
Співачка дуркувала, спілкуючись з фанатами в сторіс. Вона приміряла різні фільтри, які змінювали її зовнішність. Одна з масок здивувала особливо сильно.
На якісь секунди Тіна Кароль перетворилася на свою лялькову копію. Причому копію ляльки Bratz з вельми нестандартною зовнішністю - величезними, яскраво нафарбованими очима і губами, а також неприродно крихітним носиком.
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Раніше оновлене обличчя після уколів краси показала співачка Таїсія Повалій.
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