Тіна Кароль здивувала фанатів кардинальними змінами в зовнішності

Як би могла виглядати Тіна Кароль в ляльковому образі? / instagram.com/tina_karol

36-річна співачка Тіна Кароль прекрасно виглядає і в макіяжі і без нього.

Артистка не соромиться показувати свою природну красу і всіляко заперечує будь-яке втручання в її зовнішність. Хоч її часом і підозрюють у збільшенні губ і грудей, та пластиці носа, Кароль наполягає на натуральності свого вигляду.

Нещодавно вона поділилася кумедними кадрами, на яких показала, як могла б виглядати, якби "перекроїла" обличчя за останніми модними віяннями.

Співачка дуркувала, спілкуючись з фанатами в сторіс. Вона приміряла різні фільтри, які змінювали її зовнішність. Одна з масок здивувала особливо сильно.

На якісь секунди Тіна Кароль перетворилася на свою лялькову копію. Причому копію ляльки Bratz з вельми нестандартною зовнішністю - величезними, яскраво нафарбованими очима і губами, а також неприродно крихітним носиком.

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Тіна Кароль в образі ляльки Bratz / instagram.com/tina_karol

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Раніше оновлене обличчя після уколів краси показала співачка Таїсія Повалій.

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