"Мало наваляли": Соловйов з розбитим обличчям зробив заяву і відповів на погрози Пугачової

Соловйов і Пугачова / скріншот

Російський пропагандист Володимир Соловйов вийшов в ефір з понівеченим обличчям. Журналіст, який активно підтримує політику Путіна і закликає захопити всю Україну, показався в ефірі з жахливими травмами.

Багато в мережі відразу звернули увагу, що Соловйов з'явився з синцями на обличчі і роздряпаним носом, після погроз відомої артистки на свою адресу.

За дивним збігом обставин, це сталося на тлі обіцянок Алли Пугачової "набити морду" якомусь кривдникові. Однак говорити про неприємний досвід ведучий навідріз відмовляється.

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"Вам взагалі нічим в житті більше займатися? По-перше, не ваша собача справа, по — друге, скажіть вашим читачам, щоб дивилися ефіри - там все в порядку", - тихим голосом пробурмотів пропагандист у розмові з порталом Ura.

Багато в мережі посміялися з пропагандиста і представили, хто міг так добре "наваляти" Соловйову.

"Чого його фірмові удари не допомогли, коли він махав на камеру в ефірі", "Може дружина наваляла", "Мало отримав, мало наваляли".

Деякі і зовсім припустили, що Соловйову "прикрасила" обличчя Алла Пугачова.

"Алла Борисівна, я вас ще більше поважаю", "Пугачова слів на вітер не кидає", - пишуть в мережі.

Скандал Соловйова і Пугачової

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Алла Пугачова повернулася в Росію. Вона вже розповіла, чим займатиметься в Росії після повернення з Ізраїлю.

"Порядок наводити. У моїй голові, у вашій голові", — сказала співачка.

Вона зізналася, що в Росії перебуває нібито вже не перший день.

Соловйов у своїх ефірах постійно зачіпає тему Максима Галкіна, який підтримав Україну і публічно виступив проти війни Росії в Україні.

Як вважає путінський журналіст, Пугачова повернулася в РФ, оскільки у неї нібито закінчилися гроші, тому вона вирішила податися в рідну країну.

В одному зі своїх пропагандистських ефірів Соловйов вирішив обізвати Пугачову лайном і тепер пішов ще далі, закликавши Аллу Борисівну до відповіді.

"Пугачова, яка повернулася в Росію, свого часу обіцяла відкрити рот і все розповісти. Алла Борисівна, час прийшов. Давайте! Почніть з себе. Скільки, хто і як вам відвантажував готівкою, починаючи з 1990-х за підтримку різноманітних політичних кандидатів. Я пам'ятаю вашу участь у президентській кампанії, в губернаторських... Просто, щоб люди розуміли ціну вашої неупередженої думки і вашої любові", - заявив Соловйов.

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