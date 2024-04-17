Максим Галкін показав погром у будинку після ювілею Алли Пугачової

Відомий російський комік Максим Галкін, який публічно засудив незаконне вторгнення РФ в Україну і виїхав із сім'єю з країни-окупанта жити до Ізраїлю, порадував шанувальників милим відео.
Чоловік Алли Пугачової на своїй сторінці в соцмережах показав, як сварить домашнього улюбленця Роккі за те, що він розрив вазон із розкішними орхідеями.
відео дня
Подія трапилася наступного дня після ювілею Примадонни, можна сказати, що Роккі влаштував погром у будинку.
Галкін же спробував насварити собаку, але вийшло швидше мило, ніж грізно. Шанувальники захопилися в коментарях монологом гумориста і винуватим виглядом Роккі:
"Яка прелесть! Ці очі!";
"Ви так мило його лаєте!";
"Максим, ну вибачте його!!! Адже він просто хотів пересадити орхідеї в нову землю. Садівник знає свою справу!"
Хто такий Максим Галкін
Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною і дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії заніс Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".
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Зазначимо, нещодавно Максим Галкін показав своїх двійнят на тлі повітряних кульок у кольорах українського прапора. Підписники коміка залишилися в захваті від знімка і засипали компліментами.
А також турботливий чоловік Максим Галкін не залишає дружину Аллу Пугачову без нагляду під час своєї відсутності вдома. Комік приставив "охорону" до дружини - собаку на прізвисько Роккі.
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