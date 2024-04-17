Максим Галкін показав погром у будинку після ювілею Алли Пугачової

Максим Галкін показав, яке беззаконня влаштував пес Роккі в будинку після ювілею Пугачової.

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Максим Галкін показав відео з домашнім улюбленцем / колаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Відомий російський комік Максим Галкін, який публічно засудив незаконне вторгнення РФ в Україну і виїхав із сім'єю з країни-окупанта жити до Ізраїлю, порадував шанувальників милим відео.

Чоловік Алли Пугачової на своїй сторінці в соцмережах показав, як сварить домашнього улюбленця Роккі за те, що він розрив вазон із розкішними орхідеями.

Подія трапилася наступного дня після ювілею Примадонни, можна сказати, що Роккі влаштував погром у будинку.

Галкін же спробував насварити собаку, але вийшло швидше мило, ніж грізно. Шанувальники захопилися в коментарях монологом гумориста і винуватим виглядом Роккі:

"Яка прелесть! Ці очі!";

"Ви так мило його лаєте!";

"Максим, ну вибачте його!!! Адже він просто хотів пересадити орхідеї в нову землю. Садівник знає свою справу!"

Хто такий Максим Галкін Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною і дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії заніс Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".

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Зазначимо, нещодавно Максим Галкін показав своїх двійнят на тлі повітряних кульок у кольорах українського прапора. Підписники коміка залишилися в захваті від знімка і засипали компліментами.

А також турботливий чоловік Максим Галкін не залишає дружину Аллу Пугачову без нагляду під час своєї відсутності вдома. Комік приставив "охорону" до дружини - собаку на прізвисько Роккі.

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