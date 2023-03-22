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Макаревич зізнався, чи сумує за батьківщиною

22 березня 2023, 14:04
За словами Макаревича, йому є, чим зайняти себе в Ізраїлі. Крім того, 69-річному артисту подобається місцевий клімат.
Андрій Макаревич
Андрій Макаревич / facebook.com/makarevichav

Лідер групи "Машина часу" Андрій Макаревич, який одним з перших засудив загарбницьку війну Росії проти України, зробив чергову заяву щодо своєї терористичної батьківщини.

Як повідомляє пропагандистське видання "Стархіт", на питання про те, чи сумує Макаревич за батьківщиною, співак заявив: "Ні. Абсолютно. Не знаю чому". За словами Макаревича, йому є, чим зайняти себе в Ізраїлі. Крім того, 69-річному артисту подобається місцевий клімат.

"Розумієте в чому справа, якби я сидів зовсім позбавлений можливості що-небудь робити, напевно, це була б туга не за батьківщиною, а по справі. Зараз там немає можливості цим займатися. Чого сумувати? Тут весь час світить сонце. Я це високо ціную, тому що я людина природозалежна. Прокидаюся, а за вікном дощ зі снігом — жити не хочеться. А тут класно. Це впливає на настрій", - додав він.

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Артист також поділився, що в Ізраїлі він абсолютно розучився носити одяг.

"Тут немає пафосу - в чому сьогодні вийти? Ой, там же будуть всі. Ти ж артист. Цього немає взагалі. Я не Кіркоров, звичайно, але в Росії розумів, що будуть фотографувати. А тут просто шорти надів і пішов. Кайф", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше російський музикант, письменник, художник і лідер групи Машина часу Андрій Макаревич не залишив без уваги сміливість грузинських протестувальників, які вийшли на мітинги після підтримки парламентом "закону про іноземних агентів".

Артист і сам в РФ вважається іноагентом, що регулярно стає предметом для жартів з його боку. Однак Макаревича захоплює той факт, що є на землі люди, які, на відміну від його співвітчизників, не готові ковтати все, що їм намагається "впарити" уряд.

Крім того, раніше Макаревич зазначив, що всі концерти пройшли, "як по нотах" - глядачі були раді зустрічі і в залі був повний аншлаг.

А для недоброзичливців залишив колючу ремарку-спостереження: "Іноді трапляється, що навколо хорошої людини збираються всякі фекалії. Але ніколи навколо фекалій не збираються хороші люди".

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Андрій Макаревич
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