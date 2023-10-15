Мадонна з українським прапором і в українському капелюсі відкрила світове турне

Легендарна попспівачка Мадонна вийшла з прапором України на сцени і була одягнена в капелюх від українського бренду Ruslan Baginskiy.

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Мадонна винесла український прапор під пісню Don't Cry For Me Argentina / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот

Легенда світової попмузики Мадонна вийшла на сцену концертного залу The O2 Arena в Лондоні з українським прапором. Причому вона разом з кордебалетом була одягнена в капелюхи виробництва українського бренду Ruslan Baginskiy.

"Ця підтримка не тільки моя, це підтримка моєї країни. Наша перемога - і через культуру, через єдність. Через відсутність страху. Ти завжди була тому прикладом, і ти дійсно думаєш про це", — написали співробітники бренду.

Мадонна винесла український прапор під пісню Don't Cry For Me Argentina (з мюзиклу Ендрю Ллойд-Веббера "Евіта", в екранізації якого вона колись зіграла головну роль).

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Не пройшла повз Мадонна про новий виток ізраїльсько-палестинської війни в Секторі Гази.

"Ми всі страждаємо, спостерігаючи за тим, що відбувається в Ізраїлі та Палестині. У мене розривається серце, коли я бачу страждання дітей, підлітків, людей похилого віку. Все це розриває серце", - цитує її портал Sky News.

Нагадаємо, раніше Мадонна назвала головні правила свого будинку, за якими виховує і біологічних, і усиновлених дітей. На превеликий подив фанатів, Мадж виявилася хоч і чуттєвої, але суворої мамою.

Також у березні Мадонна підтвердила роман з молодим боксером. Між закоханими 35 років різниці, проте це співачку, яка любить чоловіків молодше, абсолютно не бентежить.

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