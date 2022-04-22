"Люди п'ють воду з калюж": Комаров жахнув кадрами з Сєвєродонецька, де окупанти знищують все

Дмитро Комаров / скріншот

Луганська область постійно відчуває удари з боку російських окупантів. Ведучий і журналіст Дмитро Комаров побував в одному з міст області - Сєвєродонецьку.

Ведучий Світ навиворіт показав кадри, які йому вдалося зняти на вулиці "в паузі між обстрілами".

За словами Комарова, окупанти не можуть пройти оборону ЗСУ, тому просто здалеку "навалюють по житлових кварталах мінами і градами".

"Не вірю своїм очам, як армія РФ його знищує. Мінометні обстріли безперервні. Війна, де в ближньому бою вони безсилі. Війна на знищення життя здалеку. Арта валить туди, де немає ніяких позицій – тільки будинки, школи, дитячі садки, лікарні. Їх мета - максимальна поразка простих людей. Якщо вони помітили машини і рух людей – полетіли міни. Тут дуже важливий навик швидко розпізнавати свист підлітає міни і за секунду падати обличчям вниз", - рекомендує ведучий.

Комаров зазначив, що разом з командою волонтерів привіз в Сєвєродонецьк гуманітарну допомогу, якої гостро потребують жителі міста. За його словами, найбільше не вистачає питної води.

Людям доводиться навіть з калюж брати дощову.

"Місцева влада працює під обстрілами, за що особлива повага до всіх служб: комунальники під обстрілами відновлюють труби, водопроводи, дроти. Щоб місто жило. Повага тим, хто не кинув Луганщину в найскладніший момент. І за те, що працюють, реально щомиті ризикуючи життям. Міна-дура. Траєкторію осколків не передбачити. Волонтерам раджу в ідеалі привозити допомогу в похмуру або дощову погоду. І обов'язково скоординувати свої дії, самі знаєте, як і з ким. Без експромтів. Не піддавайте ризику себе і людей, не заважайте військовим", - додав він.

Комаров закликав жителів Сєвєродонецька бути сильними і вірити в перемогу.

"Так, таргани лізуть з усіх боків. Так, їх багато. Але вони залишаються тарганами-боягузливими створіннями, які ховаються, якщо чують шурхіт або якщо включити світло. І паскудять, коли їх не бачать, нишком, коли їх багато. Потрібно просто запастися терпінням і витравити їх", – заявив ведучий.

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