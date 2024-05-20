Лілія Подкопаєва повернулася в Україну - чим зайнята спортсменка

Спортивна легенда вже здійснила кілька важливих візитів.

https://glavred.net/stars/liliya-podkopaeva-vernulas-v-ukrainu-chem-zanyata-sportsmenka-10566647.html Посилання скопійоване

Лілія Подкопаєва новини - де зараз Лілія Подкопаєва / колаж: Главред, фото: instagram.com/podkopayeva_official

Українська олімпійська чемпіонка і легендарна гімнастка Лілія Подкопаєва вже багато років живе за кордоном. Утім, вона ніколи по-справжньому не залишала свою країну. Навіть під час повномасштабної війни вона не тільки займалася благодійністю на користь України, а й приїжджала сюди без страху очевидної небезпеки.

Нещодавно спортсменка здійснила нову подорож. Про це Подкопаєва повідомила у своєму блозі в Instagram.

Традиційно одним із перших її візитів стала зустріч у Національному Олімпійському комітеті України. "Ми торкнулися багатьох тем – від тренувальних баз до підтримки наших атлетів на шляху до медалей, викликів, які стоять перед ними, а також боротьби проти участі російських спортсменів у змаганнях", - розповіла вона про роботу над майбутньою Олімпіадою в Парижі.

відео дня

Крім ділових завдань Подкопаєва також знайшла час і на приємне дозвілля. Наприклад, відвідала концерт з нагоди ювілею Народного артиста України Мирослава Вантуха.

Лілія Подкопаєва та Жан Беленюк на концерті Мирослава Вантуха / instagram.com/podkopayeva_official

Хто така Лілія Подкопаєва? Лілія Подкопаєва - українська гімнастка, заслужений майстер спорту України (1994), суддя міжнародної категорії. Володарка Кубка Європи (1995), 45 золотих, 21 срібної та 14 бронзових медалей. Абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики (1995), чемпіонка Європи (1996), Олімпійська чемпіонка Ігор в Атланті (1996), повідомляє Вікіпедія.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше стало відомо, що популярний український співак Олег Кензов розважав росіян у Німеччині. Артист не тільки заспівав для російської аудиторії, а й виходив на одну сцену з артистами-путіністами.

Також співачка Jerry Heil вразила своїм образом на червоній доріжці Каннського кінофестивалю. Знаменитість обрала незвичайне вбрання та аксесуари від українських брендів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред