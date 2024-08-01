Рідкісна подія: Лілія Подкопаєва показалася зі своїм чоловіком

Лілія Подкопаєва показала нове фото зі своїм чоловіком.

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Лілія Подкопаєва показалася з чоловіком / колаж: Главред, фото: instagram.com/podkopayeva_official

Українська легендарна спортсменка та олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва поділилася знімком зі своїм чоловіком Ігорем Дубінським, з яким живе в США.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала фото, на якому зображена з чоловіком-бізнесменом.

Лілія позує в обнімку з Ігорем на тлі локацій Олімпіади, яка зараз проходить у Парижі.

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Лілія Подкопаєва з чоловіком / фото: скрін instagram.com/podkopayeva_official/

Хто така Лілія Подкопаєва? Лілія Подкопаєва - українська гімнастка, заслужений майстер спорту України (1994), суддя міжнародної категорії. Володарка Кубка Європи (1995), 45 золотих, 21 срібної та 14 бронзових медалей. Абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики (1995), чемпіонка Європи (1996), Олімпійська чемпіонка Ігор в Атланті (1996), повідомляє Вікіпедія.

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Нагадаємо, раніше Лілія Подкопаєва поділилася романтичними фото зі своїм чоловіком-бізнесменом. Привід виявився значущим - коханий чоловік ексчемпіонки, бізнесмен Ігор Дубінський відсвяткував свій день народження. "Вітаю тебе, коханий, із днем народження! Щоб ти не запланував, воно обов'язково збудеться. Бажаю тобі успіху в усіх справах і залишайся таким, як є - найкращим!" - ніжно звернулася до чоловіка Подкопаєва.

Також українська спортсменка Лілія Подкопаєва зворушливо привітала свою 16-річну доньку з Днем народження. Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, 16 років тому "світ змінився". "Наш світ змінився, коли ти народилася. Я люблю тебе так сильно і не можу уявити світ без тебе. З днем народження, сердечко", - написала Подкопаєва.

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