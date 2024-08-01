Рідкісна подія: Лілія Подкопаєва показалася зі своїм чоловіком

Українська легендарна спортсменка та олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва поділилася знімком зі своїм чоловіком Ігорем Дубінським, з яким живе в США.
На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала фото, на якому зображена з чоловіком-бізнесменом.
Лілія позує в обнімку з Ігорем на тлі локацій Олімпіади, яка зараз проходить у Парижі.
Хто така Лілія Подкопаєва?
Лілія Подкопаєва - українська гімнастка, заслужений майстер спорту України (1994), суддя міжнародної категорії. Володарка Кубка Європи (1995), 45 золотих, 21 срібної та 14 бронзових медалей. Абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики (1995), чемпіонка Європи (1996), Олімпійська чемпіонка Ігор в Атланті (1996), повідомляє Вікіпедія.
Лілія Подкопаєва - останні новини по темі
Нагадаємо, раніше Лілія Подкопаєва поділилася романтичними фото зі своїм чоловіком-бізнесменом. Привід виявився значущим - коханий чоловік ексчемпіонки, бізнесмен Ігор Дубінський відсвяткував свій день народження. "Вітаю тебе, коханий, із днем народження! Щоб ти не запланував, воно обов'язково збудеться. Бажаю тобі успіху в усіх справах і залишайся таким, як є - найкращим!" - ніжно звернулася до чоловіка Подкопаєва.
Також українська спортсменка Лілія Подкопаєва зворушливо привітала свою 16-річну доньку з Днем народження. Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, 16 років тому "світ змінився". "Наш світ змінився, коли ти народилася. Я люблю тебе так сильно і не можу уявити світ без тебе. З днем народження, сердечко", - написала Подкопаєва.
Вас може зацікавити:
- "Без відповіді": король Чарльз відрікся від принца Гаррі
- Анастасія Стоцька розбурхала росіян новою фотографією дочки
- "Не дуже комфортна історія": Олександр Пономарьов викрив свою думку про камінг-аут доньки
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред