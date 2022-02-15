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Хто представить Україну на Євробаченні: команда Аліни Паш зробила заяву через підробку документів

15 лютого 2022, 20:42

У команді Аліни Паш поки не дали зрозумілої відповіді про те, звідки взялася підроблена довідка про поїздку до Криму.

Аліна Паш
Аліна Паш / УНІАН

Національна суспільна телерадіокомпанія України відреагувала на скандал, після того, як Державна прикордонна служба України підтвердила, що не видавала Аліні Паш довідку про законний перетин адмінкордону з Кримом в 2015 році.

Голова правління Суспільного Микола Чернотицький заявив, що оргкомітет Євробачення в Україні перегляне участь співачки в міжнародному конкурсі пісні.

"Подяка Державній прикордонній службі за оперативний розгляд. Пресофіцер ДПСУ запевнив, що Суспільний мовник отримає офіційну відповідь завтра до 11:00. Після отримання офіційної відповіді буде зібраний оргкомітет Євробачення, куди буде запрошена Аліна Паш і де приймуть відповідне рішення", - написав він у Facebook.

Крім того, Чернотицький буде окремо як голова правління звертатися до правоохоронних органів з приводу надання підроблених документів.

"Я вважаю, шахраї не можуть представляти Україну на "Євробаченні"", - заявив він.

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Що заявили про підроблений документ в команді Аліни Паш

У команді Аліни Паш поки не дали зрозумілої відповіді про те, звідки взялася підроблена довідка про поїздку до Криму.

"Цю довідку надавала не вона особисто, і не вона давала запит на неї. Це давав запит член нашої команди. Ми зараз всередині команди розбираємося, яким чином ця довідка була отримана, і що це за Довідка, і як вона взагалі з'явилася у Суспільного. Поки ми не розберемося в команді, я не можу називати вам імена, - заявила менеджер співачки. - У будь-якому випадку, це правда, що вона перетинала з українського боку кордон, і там повинна бути ця інформація, ми її чекаємо. Запит до прикордонної служби був здійснений минулого тижня. Для нас заява прикордонної служби була дуже шокуючим моментом, і ми зараз намагаємося розібратися, щоб людям дати чітку і правильну інформацію, як це взагалі все сталося".

читайте такожСкандал на Євробаченні-2022: довідка про поїздку співачки Аліни Паш до Криму виявилася підробленою

Скандал на Євробаченні з Alina Pash

Коли Аліна Паш подала заявку на участь у нацвідборі, в мережі розгорівся скандал. Співачку звинуватили в тому, що вона давала концерти в окупованому Криму і в Росії.

Артистка потрапила в базу" Миротворець", її звинуватили у свідомому порушенні державного кордону.

Зірка запевнила, що її концерт у 2015 році на анексованій території відбувся на приватній вечірці на весіллі українців. Паш висловила свою чітку позицію: "у нас 8 років війна. Крим-це Україна, а Росія – агресор".

У 2017 році в мережі з'явилася фотографія, де Аліна Паш сфотографувалася на тлі Кремля в Москві.

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