Хто представить Україну на Євробаченні: команда Аліни Паш зробила заяву через підробку документів

У команді Аліни Паш поки не дали зрозумілої відповіді про те, звідки взялася підроблена довідка про поїздку до Криму.
Національна суспільна телерадіокомпанія України відреагувала на скандал, після того, як Державна прикордонна служба України підтвердила, що не видавала Аліні Паш довідку про законний перетин адмінкордону з Кримом в 2015 році.
Голова правління Суспільного Микола Чернотицький заявив, що оргкомітет Євробачення в Україні перегляне участь співачки в міжнародному конкурсі пісні.
"Подяка Державній прикордонній службі за оперативний розгляд. Пресофіцер ДПСУ запевнив, що Суспільний мовник отримає офіційну відповідь завтра до 11:00. Після отримання офіційної відповіді буде зібраний оргкомітет Євробачення, куди буде запрошена Аліна Паш і де приймуть відповідне рішення", - написав він у Facebook.
Крім того, Чернотицький буде окремо як голова правління звертатися до правоохоронних органів з приводу надання підроблених документів.
"Я вважаю, шахраї не можуть представляти Україну на "Євробаченні"", - заявив він.
Що заявили про підроблений документ в команді Аліни Паш
У команді Аліни Паш поки не дали зрозумілої відповіді про те, звідки взялася підроблена довідка про поїздку до Криму.
"Цю довідку надавала не вона особисто, і не вона давала запит на неї. Це давав запит член нашої команди. Ми зараз всередині команди розбираємося, яким чином ця довідка була отримана, і що це за Довідка, і як вона взагалі з'явилася у Суспільного. Поки ми не розберемося в команді, я не можу називати вам імена, - заявила менеджер співачки. - У будь-якому випадку, це правда, що вона перетинала з українського боку кордон, і там повинна бути ця інформація, ми її чекаємо. Запит до прикордонної служби був здійснений минулого тижня. Для нас заява прикордонної служби була дуже шокуючим моментом, і ми зараз намагаємося розібратися, щоб людям дати чітку і правильну інформацію, як це взагалі все сталося".
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Скандал на Євробаченні з Alina Pash
Коли Аліна Паш подала заявку на участь у нацвідборі, в мережі розгорівся скандал. Співачку звинуватили в тому, що вона давала концерти в окупованому Криму і в Росії.
Артистка потрапила в базу" Миротворець", її звинуватили у свідомому порушенні державного кордону.
Зірка запевнила, що її концерт у 2015 році на анексованій території відбувся на приватній вечірці на весіллі українців. Паш висловила свою чітку позицію: "у нас 8 років війна. Крим-це Україна, а Росія – агресор".
У 2017 році в мережі з'явилася фотографія, де Аліна Паш сфотографувалася на тлі Кремля в Москві.
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