Дочка Алли Пугачової Крістіна Орбакайте заговорила про світ.

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Крістіна Орбакайте заговорила про мир / Колаж Главред, фото Instagram/orbakaite_k

Російська співачка Крістіна Орбакайте, яка так і не висловила свою позицію щодо війни в Україні та живе в США, раптово заговорила про мир.

Співачка, яка періодично приїжджає в терористичну Росію, щоб підзаробити грошенят, на своїй сторінці в Instagram опублікувала свіжий пост.

Співачка зараз зі своїм чоловіком перебуває в Португалії, де насолоджується відпочинком. Вона також заговорила про мир, щоправда не вдаючись у подробиці про те, що її рідна Росія напала на мирну Україну.

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"Прекрасний Лісабон, де хочеться посміхатися і милуватися! Всім миру і добра", - побажала Орбакайте миру.

Хто така Крістіна Орбакайте? Крістіна Орбакайте - радянська і російська естрадна співачка, актриса, заслужена артистка Росії (2013).

У лютому 2022 року після початку вторгнення Росії в Україну в соціальній мережі Instagram співачка опублікувала запис із текстом "Тільки мирного неба! Ні війні!". Пізніше запис було видалено, і відтоді жодних висловлювань Орбакайте на цю тему не було.

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Нагадаємо, Крістіна Орбакайте лаконічно привітала Аллу Пугачову з 75-річчям. У своїх соцмережах Орбакайте опублікувала архівні кадри з мамою і коротко підписала пост. Але пропагандистські росЗМІ, звісно ж, у своїй манері написали, що донька "відбулася" від матері в її ювілей та іншу нісенітницю.

А також Крістіна Орбакайте похвалилася яскравим виходом у креативній сукні із зображенням її матері Алли Пугачової.

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