Крістіна Орбакайте заговорила про мир

Російська співачка Крістіна Орбакайте, яка так і не висловила свою позицію щодо війни в Україні та живе в США, раптово заговорила про мир.
Співачка, яка періодично приїжджає в терористичну Росію, щоб підзаробити грошенят, на своїй сторінці в Instagram опублікувала свіжий пост.
Співачка зараз зі своїм чоловіком перебуває в Португалії, де насолоджується відпочинком. Вона також заговорила про мир, щоправда не вдаючись у подробиці про те, що її рідна Росія напала на мирну Україну.
"Прекрасний Лісабон, де хочеться посміхатися і милуватися! Всім миру і добра", - побажала Орбакайте миру.
Хто така Крістіна Орбакайте?
Крістіна Орбакайте - радянська і російська естрадна співачка, актриса, заслужена артистка Росії (2013).
У лютому 2022 року після початку вторгнення Росії в Україну в соціальній мережі Instagram співачка опублікувала запис із текстом "Тільки мирного неба! Ні війні!". Пізніше запис було видалено, і відтоді жодних висловлювань Орбакайте на цю тему не було.
Крістіна Орбакайте - останні новини по темі
Нагадаємо, Крістіна Орбакайте лаконічно привітала Аллу Пугачову з 75-річчям. У своїх соцмережах Орбакайте опублікувала архівні кадри з мамою і коротко підписала пост. Але пропагандистські росЗМІ, звісно ж, у своїй манері написали, що донька "відбулася" від матері в її ювілей та іншу нісенітницю.
А також Крістіна Орбакайте похвалилася яскравим виходом у креативній сукні із зображенням її матері Алли Пугачової.
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