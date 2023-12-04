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Крістіна Орбакайте повернулася в РФ щоб розважатися з путіністами

Анна Підгорна
4 грудня 2023, 17:38
Донька Примадонни сяяла від задоволення, як начищений п'ятак, на щорічному "шабаші" пропагандистських зірок.
Крістіна Орбакайте
Крістіна Орбакайте приїхала в РФ / колаж: Главред, фото: instagram.com/orbakaite_k

Російська співачка і акторка, старша донька Алли Пугачової Крістіна Орбакайте відкрито не заявляла про свою позицію про війну в Україні. Проте країну на болотах вона покинула ще в червні 2022 року, повертаючись туди ненадовго час від часу.

При цьому Орбакайте скасувала свої гастролі по рф і на сцені для розваги окупантів не з'являлася. Донедавна.

На її сторінці в Instagram з'явилося відео, в якому вона позує на щорічному російському концерті "Пісня року". У підписі вона повідомила, що дуже рада вийти на сцену щоб "подарувати свої почуття і любов" за допомогою виконання нової пісні.

відео дня

У концерті цього року брали участь закоренілі путіністи, які невтомно вже майже два роки плазують перед директором країни-агресора - Юрій Антонов, Ольга Бузова, Філіп Кіркоров, Ірина Аллегрова та ін.

Дивіться відео з Крістіною Орбакайте на "Пісні року":

Раніше популярна українська співачка Kola зізналася, чому від неї відмовився Костянтин Меладзе. Вона могла опинитися під опікою музичного продюсера на початку своєї кар'єри артиста.

Також співачка-зрадниця Ані Лорак здивувала світським виходом дочки. 12-річна Софія Налчаджиоглу разом з мамою з'явилася на червоній килимовій доріжці.

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