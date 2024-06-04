Красиво жити не заборониш: розкрито особистість чоловіка Анни Заворотнюк

Зять покійної Анастасії Заворотнюк викликав резонанс своєю появою на похороні акторки.

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Анна Заворотнюк чоловік - за кого вийшла заміж Анна Заворотнюк / колаж: Главред, фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

У 2022 році блогерка і старша донька акторки Анастасії Заворотнюк Анна Заворотнюк вийшла заміж за своє студентське кохання. Пара познайомилася на першому курсі Університету Пейс у Нью-Йорку, США, і відтоді нерозлучна.

Примітно, що Заворотнюк-молодша успішно приховувала свого коханого цілих вісім років - ніхто не знав його імені і який він має вигляд. Секрет було розкрито під час церемонії прощання з Анастасією Заворотнюк - на похорон мами Анна приїхала з чоловіком.

Молодий чоловік потрапив на нечисленні фото зі скорботного заходу, і його впізнали росЗМІ, як Тімура Ісмаїлова - спадкоємця багатої сім'ї підприємців у сфері громадського харчування і торгівлі. Йому 30 років, і він уже побудував успішну кар'єру в ОАЕ.

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Тімур Ісмаїлов забезпечує свою дружину, яка звикла до розкішного життя в Дубаї і в столиці країни-окупанта, одразу на двох роботах: у фірмі Brick Technology він обіймає посаду керуючого партнера, в міжнародній торговельній корпорації Pamo Global - генерального директора.

Анна Заворотнюк із чоловіком на похоронній церемонії Анастасії Заворотнюк / t.me/samye_slyvky

Хто така Анастасія Заворотнюк? Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

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