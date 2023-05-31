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Коригувальниця Волочкова знову за своє: балерина здала Джигурду

Анна Підгорна
31 травня 2023, 23:15
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"Секретний агент" Волочкова не жаліє навіть близьких друзів.
Анастасія Волочкова, Микита Джигурда
Анастасія Волочкова "спалила" Джигурду, який зараз на тимчасово окупованих територіях / колаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art

Російська балерина Анастасія Волочкова, схоже, всерйоз вирішила стати скарбом української розвідки: після атаки дронами москви і підмосков'я вона посприяла виявленню військової частини країни-окупанта, тепер вирішила "втопити" свого близького друга - колишнього киянина, пропагандиста і актора Микиту Джигурду.

З осені минулого року артист днював і ночував в резиденції епатажної танцівниці, шокуючи мережу недвозначними фото і відео. Волочкова стверджувала, що між нею і Джигурдою тільки дружба, про що обидва успішно забували, ледь включалася камера.

Однак з квітня 2023 року путініст зник з життя балерини, що чимало здивувало шанувальників і хейтерів дивної парочки. Ось тут-то і стало в нагоді нове "військове" амплуа Волочкової.

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Ймовірно, історія з дронами в москві і військовою частиною нічому не навчила Анастасію - на наступний же день вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, куди ж зник Джигурда. Артист, за словами балерини, зараз знаходиться в тимчасово окупованому Донецьку.

Микита Джигурда
Анастасія Волочкова "спалила" Джигурду, який зараз на тимчасово окупованих територіях / instagram.com/volochkova_art

Нагадаємо, не так давно Волочкова вразила своїм цинізмом. Вона зібралася розважати дітей, яких насильно депортували з України до Росії.

У коментарях під постом користувачі Мережі були шоковані поведінкою одіозної балерини. Їй нагадали, хто насправді зруйнував українські Луганськ, Донецьк, Маріуполь, Лисичанськ і позбавив дітей щасливого дитинства.

Також ми писали, що Анастасія Волочкова і актор Микита Джигурда з'явилися на публіці разом. Балерина повідомила, що стала секундантом Микити Джигурди, але її зовнішній вигляд підняли на сміх її ж підписники.

Інші новини:

шоу-бізнес Анастасія Волочкова Микита Джигурда новини шоу бізнесу
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