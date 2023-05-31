Коригувальниця Волочкова знову за своє: балерина здала Джигурду

Російська балерина Анастасія Волочкова, схоже, всерйоз вирішила стати скарбом української розвідки: після атаки дронами москви і підмосков'я вона посприяла виявленню військової частини країни-окупанта, тепер вирішила "втопити" свого близького друга - колишнього киянина, пропагандиста і актора Микиту Джигурду.
З осені минулого року артист днював і ночував в резиденції епатажної танцівниці, шокуючи мережу недвозначними фото і відео. Волочкова стверджувала, що між нею і Джигурдою тільки дружба, про що обидва успішно забували, ледь включалася камера.
Однак з квітня 2023 року путініст зник з життя балерини, що чимало здивувало шанувальників і хейтерів дивної парочки. Ось тут-то і стало в нагоді нове "військове" амплуа Волочкової.
Ймовірно, історія з дронами в москві і військовою частиною нічому не навчила Анастасію - на наступний же день вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, куди ж зник Джигурда. Артист, за словами балерини, зараз знаходиться в тимчасово окупованому Донецьку.
Нагадаємо, не так давно Волочкова вразила своїм цинізмом. Вона зібралася розважати дітей, яких насильно депортували з України до Росії.
У коментарях під постом користувачі Мережі були шоковані поведінкою одіозної балерини. Їй нагадали, хто насправді зруйнував українські Луганськ, Донецьк, Маріуполь, Лисичанськ і позбавив дітей щасливого дитинства.
Також ми писали, що Анастасія Волочкова і актор Микита Джигурда з'явилися на публіці разом. Балерина повідомила, що стала секундантом Микити Джигурди, але її зовнішній вигляд підняли на сміх її ж підписники.
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