Анна Кошмал відповіла на чутки про розлучення з загадковим чоловіком

Зірка "Папіка" і "Сватів" вкрай мало розповідає про свого благовірного.

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Анна Кошмал прокоментувала чутки про розставання з чоловіком / колаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina

Особисте життя української акторки Анни Кошмал залишається загадкою навіть для її найвідданіших шанувальників. Особистість чоловіка Івана вона ретельно приховує.

Про нього відомо лише те, що він також пов'язаний з кіноіндустрією, адже пара познайомилася на зйомках. Разом вони 6 років, виховують п'ятирічного сина Михайла. Іван уникає публічності, тому чи не єдиним чоловіком, фото з яким публікує Кошмал, є саме Міша - на кадрах з чоловіком Анна приховує його обличчя.

Однак і такі знімки давно не з'являлися на сторінці акторки в Instagram. Через це фанати стали припускати, що її сім'я розпалася. Про розставання у Кошмал запитали в сторіс, і відповідь артистки не змусила себе чекати.

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Так новина про те, що вона розійшлася з чоловіком, стала для Анни сюрпризом. "А хто сказав, що я розійшлася з чоловіком? Чи я чогось не знаю?" - написала Кошмал, натякаючи, що в її з Іваном відносинах зараз все в порядку.

Анна Кошмал прокоментувала чутки про розставання з чоловіком / instagram.com/smorkovkina

Раніше італійська акторка і модель Моніка Беллуччі вперше розповіла про роман з Тімом Бертоном. В інтерв'ю для престижного глянцю вона зізналася в своїх почуттях до режисера і його творінь.

Також стало відомо, що 41-річна зірка тенісу Серена Вільямс народила другу дитину. Колишня перша ракетка світу показала сімейне фото з немовлям.

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