Конкурсантка Євробачення-2023 від Естонії співала в окупованому Криму з Кіркоровим і Басковим

Незважаючи на це Аліка Мілова має сильну проукраїнську позицію.

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Alika з Естонії виступала в Криму після 14-го року / instagram.com/alika.milova

Учасниця Євробачення-2023 від Естонії Alika (Аліка Мілова) посіла на конкурсі 8 місце з 168 балами від журі та глядачів. Артистка гаряче підтримує Україну в її протистоянні країні-агресору, проте встигла потрапити в скандал.

На зорі своєї кар'єри Аліка виступала в окупованому Криму. На сцену співачка виходила з путіністами Філіпом Кіркоровим і Миколою Басковим.

Це сталося в 2015 році, коли самій Аліці було всього 12 років. Вона брала участь у музичному конкурсі "Дитяча Нова хвиля", який проходив в Ялті, в дитячому таборі "Артек". "На відкритті я співала з Миколою Басковим і дев'ятирічною виконавицею з Молдови Ерікою Мустяце, потім була спільна пісня всіх учасників з Філіпом Кіркоровим, потім ми удвох співали з Жасмин і в самому кінці знову всі разом виконували гімн "Нової хвилі", який написав організатор цього конкурсу Ігор Крутий", - розповідала Аліка в інтерв'ю.

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Співачка не була конкурсантом, але гостем змагання. На "Нову хвилю " в Крим вона приїжджала тричі - з 2013 по 2015 роки.

Зараз Аліці 20 років. Вона підтримує нашу країну з початку повномасштабної війни в Україні, на своїх концертах виконує українські пісні, в тому числі з репертуару гурту Океан Ельзи. Співачка вважає війну особистою трагедією, адже має в нашій країні родичів по лінії однієї з бабусь.

Дивіться, як виступила Alika з Естонії на Євробаченні-2023:

Нагадаємо, фінал Євробачення-2023 відкривали переможці минулого року - український гурт Kalush Orchestra. Вони виконали нову версію переможної "Стефанії", у створенні якої їм допомогла майбутня королева Великобританії.

Також Суспільний мовник на початку фіналу Євробачення представив 5 українських зірок, відібраних шляхом голосування для виконання ролі національного журі.

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