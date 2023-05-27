Російський співак після заяв про те, що він "зустрів своє кохання", вперше з’явився на людях з незнайомою дівчиною.

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Кіркоров вперше вийшов у світ з новою пасією/ колаж: Главред, фото: соцмережі, скрін

Одіозний російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує російського диктатора Володимира Путіна, через кілька місяців після гучного зізнання, що у нього з’явилася нова кохана, з’явився на людях з незнайомою дівчиною.

Про це розповідають російські тематичні пропагандистські пабліки у Telegram. Так, Telegram-канал "Світські хроніки" опублікував фотографії Кіркорова, на яких поруч з ним видно таємничу незнайомку. Проте поки що точно невідомо, ким вона приходиться для співака, і чи це справді його обраниця.

"Здається, у Філіпа нова пасія. То на заходах супроводжує, а вчора від його особи подарувала JONY квіти", – йдеться у повідомленні.

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Проте користувачі мережі неоднозначно відреагували на такі фото. Дехто у коментарях зазначив, що підозрює Кіркорова у нетрадиційній орієнтації, і що у співака, мовляв, найімовірніше є хлопець, а не дівчина.

Також деякі користувачі припускали, що таємнича незнайомка може виявитися просто менеджером співака, або що Кіркоров використовує цю дівчину для прикриття своїх нетрадиційних стосунків.

Кіркоров вийшов у люди з таємничою незнайомкою/ Telegram

Раніше стало відомо, як виглядає брат Кіркорова, якого він приховує. Благий Філіпов є двоюрідним братом путініста Кіркорова. Чоловік живе в Болгарії, де він відомий як талановитий піаніст. Про нього майже нічого не знають, а сам Кіркоров вважає за краще мовчати на цю тему.

Нагадаємо, раніше Кіркорову дісталося за безглузде вбрання. Співак-путініст Філіп Кіркоров розсмішив фанатів своїм "відпускним" нарядом. Шанувальники миттю порівняли його з бездомним.

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