Кіркоров вперше вийшов у світ з новою пасією

Одіозний російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує російського диктатора Володимира Путіна, через кілька місяців після гучного зізнання, що у нього з’явилася нова кохана, з’явився на людях з незнайомою дівчиною.
Про це розповідають російські тематичні пропагандистські пабліки у Telegram. Так, Telegram-канал "Світські хроніки" опублікував фотографії Кіркорова, на яких поруч з ним видно таємничу незнайомку. Проте поки що точно невідомо, ким вона приходиться для співака, і чи це справді його обраниця.
"Здається, у Філіпа нова пасія. То на заходах супроводжує, а вчора від його особи подарувала JONY квіти", – йдеться у повідомленні.
Проте користувачі мережі неоднозначно відреагували на такі фото. Дехто у коментарях зазначив, що підозрює Кіркорова у нетрадиційній орієнтації, і що у співака, мовляв, найімовірніше є хлопець, а не дівчина.
Також деякі користувачі припускали, що таємнича незнайомка може виявитися просто менеджером співака, або що Кіркоров використовує цю дівчину для прикриття своїх нетрадиційних стосунків.
Раніше стало відомо, як виглядає брат Кіркорова, якого він приховує. Благий Філіпов є двоюрідним братом путініста Кіркорова. Чоловік живе в Болгарії, де він відомий як талановитий піаніст. Про нього майже нічого не знають, а сам Кіркоров вважає за краще мовчати на цю тему.
Нагадаємо, раніше Кіркорову дісталося за безглузде вбрання. Співак-путініст Філіп Кіркоров розсмішив фанатів своїм "відпускним" нарядом. Шанувальники миттю порівняли його з бездомним.
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