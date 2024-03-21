Кейт Міддлтон оплатила рахунок солдатам у барі

Принцеса Кейт Міддлтон зробила приємний жест для ірландських солдатів.

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Кейт Міддлтон зробила красивий жест / Колаж Главред, фото Instagram/princeandprincessofwales

Кейт Міддлтон не змогла підняти пінту (близько 0.5 літра) пива в День Святого Патрика, але вона подбала про те, щоб під час її відсутності про ірландських солдатів добре подбали.

За інформацією Page Six, 42-річна принцеса Уельська, яка наразі відновлюється після загадкової операції на черевній порожнині, оплатила рахунок на 2500 доларів у полковому барі в британському місті Олдершот.

Завдяки субсидованим цінам на військовій базі, спраглі ірландські гвардійці після участі в щорічному параді пригостилися приблизно 700 пінтами пива.

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Міддлтон та її чоловік, принц Вільям, також відзначили цю подію, поділившись у неділю кліпом в Instagram.

Мати трьох дітей була удостоєна звання почесного полковника ірландської гвардії в грудні 2022 року і була присутня на святкуванні минулого року разом зі своїм 41-річним чоловіком, принцом Вільямом.

Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Раніше повідомлялося, що Кейт Міддлтон повернулася додому після майже двох тижнів у лікарні, де вона відновлювалася після операції на черевній порожнині. У заяві Кенсингтонського палацу йшлося про те, що Міддлтон "успішно йде на поправку".

А також Кейт Міддлтон ясно дала зрозуміти, що хоче, щоб життя її дітей - принца Джорджа, принцеси Шарлотти і принца Луї залишалося максимально нормальним на період її відновлення.

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