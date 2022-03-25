Кетрін Винник оголосила про створення благодійного фонду для допомоги українцям

Кетрін Винник створила благодійний фонд для допомоги українцям / instagram.com/katherynwinnick

Канадська актриса українського походження, відома роллю Лагерти в серіалі Вікінги, Кетрін Винник оголосила в інтерв'ю для The Hollywood Reporter про створення благодійного фонду для допомоги постраждалої від війни України.

"Я приїжджала в Україну кілька місяців тому в якості особистого гостя президента Зеленського і першої леді, щоб відсвяткувати 30-річчя України. Бачити на вулицях стільки енергії, гордості та патріотизму українського народу було чудово. Я походжу з сильної української родини в Канаді, ми дуже пишаємося тим, що ми українці, тому бачити, як нас бомблять, було сюрреалістично",- каже зірка Вікінгів.

Винник зазначила, що новини про історичну батьківщину дізнається практично з перших вуст - вона підтримує зв'язок з командою президента Зеленського практично кожен день. Актриса зазначає - їй боляче бачити, що відбувається. "Не можу повірити, що ми живемо в століття, коли невинних чоловіків, жінок і дітей вбивають прямо на наших очах",- поділилася переживаннями "Лагерта".

Тому артистка разом з матір'ю організувала Фонд Винник для збору коштів на надання допомоги Україні та українцям. Також вона займається волонтерською діяльністю в Канаді - допомагає українським біженцям з оформленням необхідних документів, отриманням медичної допомоги та предметів першої необхідності.

Президента Зеленського Винник назвала "нашим голосом народу", додавши: "Він наш лідер, і я не знаю, де б ми були без нього. Він об'єднав весь світ".

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Раньше Кетрін Винник вже висловлювала свою підтримку українському народу. У соціальних мережах зірка заявила, що в конфлікті з Росією вона "на боці її батьківщини, України".

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