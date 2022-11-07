Катя Осадча розповіла про зйомку у Song of My Life та про те, як зараз створюється українська нація

Катерина Осадча розповіла про зйомку у Song of My Life та про те, як зараз створюється українська нація / Прес-служба

Ведуча Голосу країни та Світського життя на телеканалі 1+1 Катерина Осадча з перших днів війни допомагає українцям у пошуку зниклих родичів. Спільно з телеканалом 1+1 телеведуча створила телеграм-канал "Пошук зниклих", який нині масштабувався у соціальний проєкт під назвою "Знайти своїх".

Катерина Осадча в ексклюзивному інтерв’ю для Фактів розповіла про те, який період для неї виявився найскладнішим, як просувається соціальний проєкт під назвою "Знайти своїх" та поділилася враженням від зйомок проєкту "Song of my life" у Фінляндії.

Нещодавно телеведуча взяла участь у зйомках спеціального епізоду популярного форматного шоу Фінляндії "Song of my life" (Пісня мого життя). Цей випуск, присвячений Україні, спільно розробили фінський продакшн Yellow Film & TV та українські медіакомпанії 1+1 media і FILM.UA Group. Епізод транслюватиметься на телеканалі ТЕТ 27 листопада о 21:00, поки 1+1 виконує важливу місію – спільно з іншими телеканалами забезпечує мовлення національного марафону "Єдині новини". Катерина Осадча розповіла, чому фіни підтримують українців та які відмінності має фінський продакшн:

"Фінляндія надзвичайно підтримує Україну. Я навіть не могла уявити, що саме фіни, країна, яка нібито далека від нас — і географічно, і ментально, і навіть за групою мов ми абсолютно різні, - настільки нас підтримують. Насправді, ця підтримка іде корінням в далеку російсько-фінську війну. Маленька Фінляндія, в якій зараз живе 5 мільйонів людей — це трохи більше Києва за кількістю населення, протистояла великій Росії. Так само, як зараз Україна протистоїть Росії. Тому фіни бачать зараз в українцях себе 80 років тому. Фіни нам розказали, що в них є історичний факт, коли вони називали оце поєднання патріотизму, жаги до перемоги і неймовірної волі до перемоги словом "сісу". Вони сказали про те, що оце "сісу" є в українців. І тому вони нас дуже розуміють, підтримують і дуже вірять в нашу перемогу. З початком повномасштабної війни вони почали готуватися так само до нападу росії. Тому, що Фінляндія з росією мають єдиний величезний кордон, який є набагато більший, ніж наш кордон з росією,- каже телеведуча. Насправді, фінський продакшн був здивований нашою професійністю, креативністю та тим, які ідеї ми пропонували їм. Вони сказали про те, що візьмуть на озброєння усі наші ідеї, тому що це надзвичайно цікаво. Вони супер організовані, все має бути хвилина в хвилину за таймінгом, зірки мають бути організовані. І якщо наші зірки в Україні іноді можуть собі дозволити запізнюватися, то в Фінляндії це неприпустимо. Ніхто не має запізнюватись, все має бути чітко за графіком".

Катерина Осадча розповіла про зйомку у Song of My Life та про те, як зараз створюється українська нація / Прес-служба

До того ж, телеведуча розповіла, як спілкувалася з дітьми про повномасштабну війну та як зараз влаштований їхній побут.

"Найменшому сину поки що пояснювати не потрібно. Він радіє тому, що ми поруч, що ми є. Йому вже рік. На час повномасштабної війни йому було півроку. Зараз він вже бігає, говорить дещо. Але абсолютно не розуміє, що відбувається. Іван, звичайно, розумів. І в перші дні малював чорні квадрати. Просто брав листки і замальовував їх чорним. Він не питав, що відбувається. Просто бачив і час від часу питав: "А це що?" Ми йому пояснювали. Він захоплюється літаками, і коли він чув звуки пролітаючих ракет — вони, в принципі, виглядають як літаки, — він казав, що це летять літаки. Потім ми вже розповіли, що війна, що літають ракети, які руйнують будинки. Ми не вдавалися в подробиці жахів, смертей. Але намагаємося загальними рисами пояснювати, що відбувається, - каже Катерина. В нас немає підвалу, на жаль. Ми з тих людей, які абсолютно не вірили у початок повномасштабної війни. Були люди, які розуміли що війна можлива, вони купували продукти, ліки. В цей час ми взагалі нічого не готували. У нас не було тривожної валізки і навіть дитячої суміші для 6-місячної дитини. Ми все це збирали і купували в перший день. Навіть зараз ми не скуповуємо продукти, але певний запас того, що може знадобитися, особливо дітям, — він, звичайно, є і має бути у кожній родині".

Катя Осадча з молодшим сином Данилом / Прес-служба

Телеведуча також розповіла, що відчуває на 8 місяці війни та чи вважає якийсь період найскладнішим.

"Вже 8 місяців як йде повномасштабна війна. Цей страшний час показує нам, що ми з кожним місяцем стаємо сильнішими, міцнішими. Я щодня все більше пишаюсь кожним українцем, який не здається попри те, як би складно зараз не було, та відчуваю гордість за кожного, хто протистоїть ворогу. Неймовірно пишаюся нашими ЗСУ і кожним героєм. Вважаю, що саме зараз, у ці страшні часи, "кується" наша нація, - каже Катерина Осадча. Я не виділяю для себе якихось складних періодів. Зараз, коли я для проекту "Знайти своїх" щотижня беру інтерв’ю у людей, які шукають рідних, були в полоні, яких катували, били струмом, вимагаючи перейти на бік росіян, коли спілкуюсь з людьми, які втратили своїх близьких або від ракетних ударів були завалені уламками будинку, то розумію, що в мене не було важкого періоду. Слава богу, всі мої рідні живі, наше житло ціле і всі здорові, тому я не маю права жалітися і казати про те, що якийсь період був складним".

Катерина Осадча розповіла про зйомку у Song of My Life та про те, як зараз створюється українська нація / Прес-служба

Від початку повномаштабної війни телеведуча спільно з телеканалом 1+1 створила соціальний проєкт під назвою "Знайти своїх", який наразі налічує більше 4000 позитивних історій пошуку. Проєкт взяв на себе важливу місію та привертає увагу до проблеми з викраденням людей російськими солдатами.

"Знайти своїх" — проект, який ми робимо разом з каналом 1+1. Він виходить щопонеділка у марафоні "Єдині новини" о 21:00. "Зараз можу сказати, що і телевізійний пошук, і наш волонтерський рух приносить гарні результати. Зараз ми стали ще ефективнішими, особливо за допомогою волонтерів на місцях. Зараз, на жаль, ми стикаємося з великою проблемою цивільного полону, коли людей забирають просто з вулиць. Ми намагаємось привернути до цього увагу. Особливо це відбувається в окупації. Їх катують, примушують переходити на бік росії, звинувачують у тероризмі. І витягати з цивільного полону людей надзвичайно складно. Тому це така сторінка пошуку, якою ми займаємося ретельно, і намагаємося залучати до цього небайдужих правозахисників, волонтерів, всіх, хто може нам в цьому допомогти", - каже телеведуча. "Буквально днями ми спілкувалися з уповноваженим з пошуку Олегом Котенком. І констатували з радістю те, що зараз вже рахунок тих, хто був знайдений, вийшов на зв’язок, і тих, хто дав про себе знати, хто був знайдений за допомогою поліції, нас, волонтерів, вже близько 4 тисяч. Але тих, хто не знайдений, звичайно, залишається дуже багато. Історії зі щасливим кінцем є. І ось буквально в останніх випусках "Знайти своїх" ми показували такі історії, коли, на щастя, нашим чоловікам вдалося вирватися з російського полону. І їхні свідчення є надзвичайно важливими в документальному вигляді. Тому що те, як знущалися над цивільними в полоні, те, що відбувається з ними, як їх б’ють струмом, змушують слухати гімн росії в камері, день і ніч, — це неможливо осягнути розумом. Ми радіємо, що ті люди повертаються — і з полону також, і що знаходяться, ми знаходимо. І в окупації знаходимо. Але те, що все це відбувається, важко назвати словом "щасливий".

Катерина Осадча розповіла про зйомку у Song of My Life та про те, як зараз створюється українська нація / Прес-служба

Нагадаємо, що організацією виступів для українського епізоду проєкту "Пісня мого життя" займалася команда Big Brave Events 1+1 media, режисерами заходу є TRI Directions — Наталія Лисенкова, Наталія Ровенська та Марія Григоращенко, знані своїми постановками для всесвітньо відомих артистів.

Дивіться спешл-епізод "Song of my life" уже 27 листопада о 21:00 на телеканалі ТЕТ та слідкуйте за важливою інформацією про проєкт у соціальних мережах 1+1 media.

Song of my life - найпопулярніше розважальне шоу Фінляндії, що збирає частку перегляду в понад 40%. Ведуча Катя Стол змушує гостей вечора відкривати свої серця силою музики. Гості вгадують пісні одне одного і водночас відкривають щось нове про себе через пісню свого життя та пов'язану з нею історію. Найкращі артисти виконують пісні наживо у супроводі оркестру. Глядачі разом з гостями можуть відгадувати, хто яку пісню обрав, за допомогою спеціального мобільного застосунку. Дистриб'ютором цього форматного шоу є компанія Armoza Formats.