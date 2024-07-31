"Як я ніжно кохаю": Камалія у весільній сукні зробила зізнання

Українська співачка Камалія презентувала "гімн всіх наречених" - трек під назвою "Ніжно" і кліп до нього. Першу презентацію вона провела в студії М1.
На ефір артистка прийшла в білосніжній весільній сукні і з букетом нареченої, чим сильно здивувала ведучих. У такому ж вигляді Камалія з'явилася у відеокліпі.
"Ви побачите наречену, яка шукає свій шлях до справжнього кохання, символізуючи сміливість і самовідданість, які мають бути в кожній парі. Пісня "Ніжно" супроводжує кожен мій крок, підкреслюючи емоції і почуття, які я переживаю на своєму шляху. Як я ніжно кохаю, ці слова лунають у кожній ноті цієї мелодії", - поділилася співачка.
На запитання про те, чи стосується біле весільне вбрання не тільки її творчості, а й особистого життя, Камалія відповіла ухильно, із загадковою посмішкою: "Сукня справжня, обручка справжня, квіти справжні, я закохана".
Хто така Камалія
Камалія - українська поп-виконавиця, акторка, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України.
За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс".
У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".
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