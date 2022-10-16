Молодша донька Віри Брежнєвої показала рідкісне фото свого батька - першого чоловіка співачки

Сара Кіперман показала фото з батьком / instagram.com/ververa

Сара Кіперман, молодша донька української співачки Віри Брежнєвої, на відміну від своїх ровесниць, не багато часу проводить в соціальних мережах. 12-річна дівчина має сторінку в Instagram, та нові пости з'являються там вкрай рідко.

Однак, до Дня народження свого батька, українського бізнесмена Михайла Кіпермана, опублікувала в сторіс кілька фотографій з підписом-привітанням на них.

Один зі знімків - спільне селфі, зроблене дома в дзеркалі, інший - кадр, що явно знято під час якоїсь вечірки: Сара сидить на руках у батька і емоційно жестикулює.

Михайло Кіперман - перший офіційний чоловік Віри Брежнєвої і батько її другої доньки Сари. Старша дочка Соня, народжена в цивільному шлюбі співачки з Віталієм Войченком, також носить прізвище вітчима.

За документами і сама Брежнєва - все ще Кіперман, незважаючи на те, що з 2012 року в розлученні з Михайлом, а в 2015 вступила в шлюб з музичним продюсером Костянтином Меладзе.

Сара Кіперман з батьком / instagram.com/sswlvix

Раніше старша донька співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман, яка вже кілька років, живе, вчиться і будує кар'єру в США, показала свого американського бойфренда-красеня.

Також стало відомо, що королева-консорт Камілла при британському дворі залишається ізгоєм навіть в очах дітей принца Вільяма - маленькі принци та принцеси вкрай зневажливо відгукуються про названу бабусю.

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